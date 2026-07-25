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School Video Case: चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही थी लड़कियां, कर्मचारी ने बनाया वीडियो, फिर हुआ ये कांड

School Video Case: हरियाणा के कैथल स्थित एक निजी स्कूल में स्विमिंग पूल के चेंजिंग रूम में छात्राओं का वीडियो बनाने के आरोप में कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

By: Munna Verma | Published: July 25, 2026 5:20:15 PM IST

School Video Case: कैथल स्कूल से चौंकाने वाला मामला
School Video Case: कैथल स्कूल से चौंकाने वाला मामला


Kaithal School Video Case: हरियाणा के कैथल जिले के एक निजी स्कूल से छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है. स्विमिंग पूल के चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही छात्राओं का कथित रूप से मोबाइल फोन से वीडियो बनाने के आरोप में स्कूल के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. घटना के बाद अभिभावकों में नाराज़गी है और स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है.

आरोपी की पहचान कलायत निवासी गौरव के रूप में हुई है, जो स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर कार्यरत था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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चेंजिंग रूम में दिखी संदिग्ध हरकत, छात्राओं ने दिखाई समझदारी

जानकारी के अनुसार, स्कूल में तैराकी प्रशिक्षण के बाद छात्राएं स्विमिंग पूल के चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने गई थीं. इसी दौरान उनकी नजर एक कर्मचारी पर पड़ी, जो कथित रूप से छिपकर मोबाइल फोन से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. स्थिति को समझते हुए छात्राओं ने बिना घबराए तुरंत इसकी जानकारी स्कूल प्रशासन और अपने परिजनों को दी. उनकी सूझबूझ के कारण मामला समय रहते सामने आ गया और आरोपी मौके से फरार नहीं हो सका.

परिजनों और स्कूल स्टाफ ने आरोपी को रोका, पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंचे. स्कूल स्टाफ की मदद से आरोपी को वहीं रोक लिया गया और तुरंत सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और बाद में उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया.

पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

पीड़ित छात्राओं के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस मोबाइल फोन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके.

डीएसपी बोले, हर पहलू से की जा रही है जांच

डीएसपी रमेश चंद्र ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसकी हर पहलू से जांच की जा रही है. पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि स्कूल परिसरों, विशेषकर चेंजिंग रूम और खेल गतिविधियों वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कितनी प्रभावी है. अभिभावकों का मानना है कि बच्चों की निजता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों को निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों के सत्यापन और सुरक्षा प्रोटोकॉल को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है.

Tags: Kaithal School Video CaseSchool Video Case
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