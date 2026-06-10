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सपना चौधरी के करीब नहीं आ पाएंगे पति यशवीर साहू, कोर्ट ने दिया आदेश; क्या है पूरा मामला?

Sapna Choudhary Case: सपना चौधरी को दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. घरेलू हिंसा के मामले में पति यशवीर साहू को उनसे संपर्क करने या उनके करीब आने से रोक दिया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 10, 2026 8:49:08 AM IST

घरेलू हिंसा के मामले में सपना चौधरी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
घरेलू हिंसा के मामले में सपना चौधरी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत


Sapna Choudhary Case: हरियाणवी सिंगर, डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी को घरेलू हिंसा के एक मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है. दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट ने सपना चौधरी को अंतरिम सुरक्षा दी है और उनके पति यशवीर साहू को उनसे संपर्क करने या उनके करीब आने से रोक दिया है. यह आदेश सपना की आने वाली फिल्म ‘मोमाकू’ के प्रीमियर से ठीक पहले आया है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि कोर्ट ने यशवीर साहू को सपना के घर, ऑफिस और यहां तक की फिल्म के प्रीमियर वाली जगह पर जाने से भी रोक दिया है. बताया जा रहा है कि यह आदेश अगली सुनवाई तक लागू रहेगा.

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है तो चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं. दरअसल, पूरा मामला यह है कि पिछले कुछ दिनों से खबरें सामने आ रही थीं कि सपना चौधरी का उनके पति के साथ सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. सपना ने कई इंटरव्यू में अपनी शादी टूटने का इशारा भी किया था. अब इन अटकलों की पुष्टि होती दिख रही है.

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सपना चौधरी ने लगाया आरोप

सपना चौधरी ने महिला कोर्ट में एक याचिका दायर की हैं. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पति ने कई बार उनके साथ मारपीट की है और सार्वजनिक जगहों पर हंगामा किया है. इसके अलावा, सपना ने बताया कि लगातार हो रही हिंसा के कारण उन्हें अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ अपना ससुराल छोड़ना पड़ा. उन्होंने घरेलू हिंसा को लेकर औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है.

यह भी पढ़ें – कौन थे पेप्सी शर्मा? जिनका दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन; सपना चौधरी के साथ हिट थी जोड़ी

सपना की वकील ने क्या दलीलें पेश की?

सपना की ओर से पेश वकील प्रीति सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा होने की आशंका है. खास तौर पर 10 जून को होने वाले फिल्म प्रीमियर को लेकर यह डर है कि यशवीर वहां आ सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं और सपना की बदनामी करने की कोशिश कर सकते हैं. कोर्ट मे मेडिकल रिपोर्ट, चोटों की तस्वीरें और कथित धमकियों की रिकॉर्डिंग समेत जमा किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद यह अंतरिम आदेश जारी किया.

महिला कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

महिला कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यशवीर साहू को अगली सुनवाई तक सपना चौधरी से किसी भी तरह से संपर्क करने की मनाही है. उन्हें सपना के घर, काम की जगह या फिल्म प्रीमियर वाली जगह पर जाने से भी रोक दिया है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सपना के खिलाफ घरेलू हिंसा की कोई घटना नहीं होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें – Haryana Crime News: कोल्ड ड्रिंक में मिलाया नशा, फिर युवती के साथ किया घिनौना कांड; पुलिस ने दर्ज की शिकायत

Tags: Sapna Choudhary
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