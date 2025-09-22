सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पंचकूला कालका मंदिर में की पूजा, नवरात्रि पर्व पर दीं मंगलकामनाएं

Kartikeya Sharma : देश-दुनिया में नवरात्र त्योहार की शुरुआत सोमवार (22 सितंबर, 2025) से हो चुकी है. दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ देश-दुनिया के मंदिरों में लाखों भक्त सुबह से ही लाइन में लगे नजर आए. कालकाजी समेत दिल्ली के मंदिरों में भक्तों ने दर्शन किए. इस दौरान काफी भीड़ भी नजर आई. भीड़ को काबू करने लिए जहां मंदिर प्रबंधनों ने तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं, वहीं दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े उपाय किए हैं. मंदिरों के आसपास पुलिस जवान तैनात हैं. मॉल, बाजार, रेलवे स्टशनों के साथ बस अड्डों पर पुलिस विभाग के कर्मी बिना वर्दी भी नजर आए. इस शुभ अवसर पर पंचकूला कालका स्थित प्राचीन काली माता मंदिर में विशेष हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया. इस दौरान इस कार्यक्रम की शान बढ़ाने के लिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma) भी पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने मां भगवती की आराधना की और हवन में भाग लिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर परिसर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ था . ‘जय माता दी’ के जयघोष और मंत्रोच्चार के बीच पूरे वातावरण में श्रद्धा और आस्था दिखाई दी. सांसद कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma) ने विधि-विधान से पूजा कर नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी कीं.

कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma) ने विधि-विधान से किया हवन यज्ञ

यहां पर बताना जरूरी है कि नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की आराधना का दिन होता है और शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma) भीड़ के बीच हवन यज्ञ करने काली माता मंदिर पहुंचे. वहीं, मंदिर में आयोजित हवन यज्ञ के वैदिक मंत्रोच्चार से पूरे मंदिर में भक्तिमय माहौल हो गया . जानकारों की मानें तो नवरात्रि दो ऋतुओं के बीच आने वाला त्योहार है. इस समय किए गए हवन से वातावरण शुद्ध होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती मिलती है.

देशवासियों को दी नवरात्रि की बधाई

राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma) के पूजन के दौरान पूरे मंदिर में ‘स्वाहा’, ‘जय माता दी’, जैसे नारे गूंजते रहे. इस दौरान कार्तिकेय शर्मा भी भक्ति में लीन थे. मां काली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की स्तुति करते हुए आरती और भजन भी गाए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कालका स्थित यह मंदिर शारदीय नवरात्रि पर विशेष रूप से सजाया गया है और हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी.

प्रधानमंत्री के स्वदेशी आह्वान को आत्मसात करने को कहा

इस शुभ अवसर पर सांसद कार्तिकेय शर्मा (Kartikeya Sharma) बोले कि माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के आह्वान को आत्मसात करें और स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता दें. नवरात्रि आस्था और शक्ति का पर्व है, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में संतुलन और विश्वास बनाए रखने का संदेश देता है. इसके उन्होंने कहा कि इस पर्व को हम एक एतिहासिक पर्व की तरह मनाएं. और उन्होंने बताया कि काली माता मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है जो अगले नवरात्रि तक पूरा भी हो जाएगा.