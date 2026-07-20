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Rewari News: रात में मनाया बेटे का बर्थडे, सुबह प्रेमी के साथ गायब मिली महिला, बच्चों को भी ले गई साथ

Rewari Woman Elopes with Lover: हरियाणा के रेवाड़ी में बेटे का जन्मदिन मनाने के कुछ घंटों बाद महिला अपने कथित प्रेमी के साथ दो बच्चों और 50 हजार नकद लेकर फरार हो गई.

By: Munna Verma | Published: July 20, 2026 1:41:21 PM IST

Rewari Woman Elopes with Lover: महिला प्रेमी संग बच्चों और नकदी के साथ हुई फरार
Rewari Woman Elopes with Lover: महिला प्रेमी संग बच्चों और नकदी के साथ हुई फरार


Rewari Woman Elopes with Lover: हरियाणा के रेवाड़ी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बेटे का जन्मदिन मनाने के कुछ ही घंटों बाद एक महिला अपने कथित प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई. आरोप है कि वह अपने दोनों बच्चों के साथ घर में रखे 50 हजार रुपये नकद और कुछ जरूरी सामान भी लेकर फरार हो गई. घटना की जानकारी परिवार को अगली सुबह हुई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. फिलहाल धारूहेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

शिकायतकर्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. उन्होंने पुलिस को बताया कि उसका परिवार पिछले कुछ वर्षों से धारूहेड़ा में रह रहा है. वह एक ठेकेदार के यहां मजदूरी करता है और पत्नी तथा दो बच्चों के साथ पिता के घर में रह रहा था. परिवार के अनुसार 13 जुलाई की रात को पूरे उत्साह के साथ उनके तीन वर्षीय बेटे का जन्मदिन मनाया गया. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह खुशी अगले ही दिन बड़े सदमे में बदल जाएगी.

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ठेकेदार से मिले 50 हजार भी हुए गायब

पीड़ित ने बताया कि 14 जुलाई को उसके ठेकेदार ने उसे 50 हजार रुपये दिए थे. घर लौटकर उसने पूरी रकम अपनी पत्नी को सौंप दी. इसके बाद वह अपने पिता के काम में मदद करने चला गया और देर रात करीब 11 बजे वापस लौटा। रात में पूरा परिवार सो गया. अगली सुबह जब परिवार के लोगों ने महिला को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला. काफी तलाश के बाद पता चला कि महिला घर पर नहीं है. जांच करने पर दोनों बच्चे भी उसके साथ नहीं मिले. वहीं, घर में रखे 50 हजार रुपये नकद और कुछ अन्य सामान भी गायब था.

प्रेम संबंध होने का जताया शक

पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी लंबे समय से अपने मायके के एक युवक से फोन और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में थी. कुछ समय पहले इस बारे में जानकारी मिलने पर उसने पत्नी का मोबाइल फोन अपने पास रख लिया था और परिवार को भी इसकी सूचना दी थी. अब उसे संदेह है कि उसी युवक ने उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि महिला अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले गई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस महिला, दोनों बच्चों और संदिग्ध युवक की तलाश कर रही है. साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि महिला अपनी मर्जी से गई है या उसे किसी ने बहला-फुसलाकर साथ ले गया. फिलहाल परिवार महिला और बच्चों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है.

Tags: haryana policeRewari NewsRewari Woman
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