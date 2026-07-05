49 कॉल, डिलीट चैट… पति की मौत पर बहाए आंसू, अंतिम संस्कार में भी रही शामिल; फिर मोबाइल ने खोल दी पत्नी की साजिश

Haryana Wife Killed Husband: हरियाणा के रेवाड़ी से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की ऐसी साजिश रची कि पहली नजर में मामला हादसा या आत्महत्या जैसा लगे.

पति को पहले मिलने के बहाने बुलाया गया, फिर कथित तौर पर उसका दम घोंटकर उसे जिंदा ही नहर में फेंक दिया गया. इतना ही नहीं, पति की मौत के बाद पत्नी ने ससुराल पहुंचकर शोक मनाया, अंतिम संस्कार और सभी रस्मों में शामिल हुई, ताकि किसी को उस पर शक न हो. लेकिन एक मोबाइल फोन में छिपे सबूतों ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान रेवाड़ी के जड़थल गांव निवासी 21 साल के मोनू के रूप में हुई है. आरोप है कि उसकी पत्नी तन्नू ने अपने प्रेमी सोनू और उसके दो साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. वारदात को हादसा दिखाने के लिए मोनू को नहर में फेंक दिया गया, ताकि मौत डूबने से हुए लगे.

8 जून को घर से निकला था मोनू

परिजनों ने बताया कि 8 जून की शाम मोनू ने घरवालों से पेट दर्द की बात कही और डॉक्टर के पास जाने का बहाना बनाकर स्कूटी से घर से निकल गया. उसने अपने पिता को साथ चलने से भी मना कर दिया. आरोप है कि वह पत्नी तन्नू को बुलाने पर उससे मिलने गया था. जब देर रात तक वह घर नहीं लौटा तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की. अगले दिन कसौला थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

नहर में मिला शव

10 जून को आसलवास के पास नहर से मोनू का शव बरामद हुआ. उसकी स्कूटी भी नहर किनारे खड़ी मिली. शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं थे, इसलिए शुरुआती जांच में मामला डूबने या आत्महत्या का माना गया. पोस्टमॉर्टम के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव परिजनों को सौंप दिया.

मोबाइल ने खोला पूरा राज़

11 जून को पुलिस ने मोनू का मोबाइल फोन परिवार को सौंपा. परिजनों ने देखा कि फोन का पूरा डेटा डिलीट किया जा चुका था. इससे उन्हें शक हुआ. उन्होंने साइबर विशेषज्ञ की मदद से डिलीट डेटा रिकवर कराया. जिसके बाद तन्नू और मोनू की चैट मिली. जांच में यह भी सामने आया कि जिस दिन मोनू लापता हुआ, उस दिन उसने तन्नू को 49 बार कॉल किए थे. दोनों के बीच केवल एक बार करीब तीन मिनट तक बात हुई थी. जिसके बाद पुलिस को उसपर शक हुआ.

परिजनों ने बताया कि बेटे की अंतिम रस्में पूरी होने तक उन्होंने किसी को अपने शक का एहसास नहीं होने दिया. रस्में पूरी होने के बाद उन्होंने मोबाइल से मिले सबूत पुलिस को सौंपे और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की.

पूछताछ में सामने आई साजिश

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में तन्नू ने स्वीकार किया कि उसने 8 जून को मोनू को मिलने के लिए बुलाया था. वहां पहेल से उसका प्रेमी सोनू और उसके साथी हिरओम व अमन मौजूद थे. आरोप है कि तीनों ने मिलकर मोनू का मुंह और नाक दबाकर उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद उसे नहर में फेंक दिया गया, ताकि उसकी मौत डूबने से हुई लगे.

दो आरोपी फरार

पुलिस ने इस मामले में तन्नू और आरोपी हरिओम को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि मुख्य आरोपी सोनू और उसका एक अन्य साथी अमन अभी फरार हैं. उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.