Haryana politics: लालू यादव के समधी को झटका! कौन हैं राव नरेन्द्र सिंह जो बने हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष
Home > हरियाणा > Haryana politics: लालू यादव के समधी को झटका! कौन हैं राव नरेन्द्र सिंह जो बने हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष

Haryana politics: लालू यादव के समधी को झटका! कौन हैं राव नरेन्द्र सिंह जो बने हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष

Haryana Congress politics: कांग्रेस आलाकमान की ओर से हरियाणा को लेकर बड़ा अहम फैसला लिया गया है. इसके तहत राव नरेन्द्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है.

By: JP Yadav | Last Updated: September 29, 2025 11:00:13 PM IST

rao narender singh
rao narender singh

rao narender singh : कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा में बड़ा और अहम बदलाव किया है. इसके तहत कांग्रेस ने जहां दक्षिण हरियाणा को महत्व देते हुए राव नरेन्द्र सिंह को कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda) को विधायक दल का नेता नियुक्त किया है. इस तरह हरियाणा में यादवों और जाटों दोनों ही समुदायों को साधने का काम कांग्रेस ने किया है. बताया जा रहा है कि इसका राजनीतिक असर जल्द देखने को मिलेगा. कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता राव नरेन्द्र सिंह (rao narender singh) को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है. कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार,  हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष राव नरेन्द्र सिंह को नियुक्त किया गया है. वह कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष उदय भान की जगह लेंगे. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने कैप्टन अजय सिंह यादव को झटका देते हुए  राव नरेन्द्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. 

कांग्रेस विधायक दल के नेता बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Bhupinder Singh Hooda made the CLP in Haryana assembly)

यहां पर बता दें कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के अनुभव को देखते हुए  कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. हरियाणा की राजनीति को करीबी से जानने वालों के मुताबिक, कांग्रेस ने दक्षिण हरियाणा को साधने के लिए जहां राव नरेन्द्र सिंह को अध्यक्ष बनाया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अनुभव वह विधानसभा में उठाएगी. बता दें कि कांग्रेस पर लंबे समय से दक्षिण हरियाणा की उपेक्षा करने का आरोप लगते रहे हैं. यही वजह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां कई दिग्गज नेताओं को हार मिली. 

जनाधार मजबूत करेगी कांग्रेस (Congress will strengthen its support base)

यहां तक कि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद और कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे राव चिरंजीव को भी विधानसभा चुनाव में मात खानी पड़ी. यही वजह है कि राव नरेन्द्र सिंह को अध्यक्ष बनाकर दक्षिण हरियाणा को अहमियत दी है.  कांग्रेस के जानकारों की मानें तो राव नरेन्द्र सिंह के राजनीतिक अनुभव और जनाधार को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है.  इस तरह वह दक्षिण हरियाणा की सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कवायद में जुटेगी.

कौन हैं राव नरेन्द्र सिंह? (Who is rao narender singh)

दक्षिण हरियाणा की राजनीति में राव नरेन्द्र सिंह को कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में गिना जाता है. वह अटेली और नारनौल से 3 बार विधायक रह चुके हैं. उनके कद और अहमियत को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने पूर्व में हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं चुनाव मंत्री का पद दिया था.  राव नरेन्द्र सिंह हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं. 2009 के विधानसभा चुनाव में वह भिवानी -महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से हार गए. इसके बाद अक्टूबर 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर नारनौल विधानसभा सीट से चुनाव जीते. 

Tags: bhupendra singh huddaharyana newsharyana politicslalu yadavrao narender singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
Haryana politics: लालू यादव के समधी को झटका! कौन हैं राव नरेन्द्र सिंह जो बने हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Haryana politics: लालू यादव के समधी को झटका! कौन हैं राव नरेन्द्र सिंह जो बने हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Haryana politics: लालू यादव के समधी को झटका! कौन हैं राव नरेन्द्र सिंह जो बने हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष
Haryana politics: लालू यादव के समधी को झटका! कौन हैं राव नरेन्द्र सिंह जो बने हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष
Haryana politics: लालू यादव के समधी को झटका! कौन हैं राव नरेन्द्र सिंह जो बने हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष
Haryana politics: लालू यादव के समधी को झटका! कौन हैं राव नरेन्द्र सिंह जो बने हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष