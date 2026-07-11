राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने की सड़क दुर्घटना में घायल युवती की मदद, अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल

Kartikeya Sharma: हरियाणा के पंचकूला जिले से एक बेहतरीन खबर सामने आई है. जहां राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने चंडी मंदिर टोल प्लाजा के पास सड़क दुर्घटना में घायल एक युवती की मदद कर मानवता की बेहतरीन मिसाल पेश की. बताया जा रहा है कि सांसद ने अपना काफिला रुकवाकर युवती को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया और उसे भर्ती कराया.

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की जमकर प्रशंसा हो रही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला यह है कि सांसद कार्तिकेय शर्मा पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में आयोजित मैंगो मेले में शामिल होने के बाद लौट रहे थे. इसी दौरान चंडी मंदिर टोल प्लाजा के समीप उन्होंने सड़क पर एक युवती को घायल अवस्था में देखा. घायल अवस्था में युवती को देखने के बाद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने तुरंत ड्राइवर को रुकने का इशारा किया. इसके बाद उन्होंने अपने गार्ड के साथ घायल युवती की मदद की.

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अस्पताल पहुंचकर ली जानकारी

इतना ही नहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अस्पताल पहुंचने के बाद घायल युवती के स्वास्थ्य की जानकारी ली. उन्होंने डॉक्टरों को युवती के समुचित उपचार और सभी आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सांसद कार्तिकेय शर्मा ने युवती के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने लोगों से भी अपील की कि सड़क दुर्घटना में घायल किसी भी व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाएं, ताकि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बचाई जा सके.

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