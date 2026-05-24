प्यार का खौफनाक अंत! राजस्थान के वॉलीबॉल खिलाड़ी को अगवा कर 3 दिनों तक दी यातनाएं, फिर अधमरे हालत में घर के बाहर फेंका

Rajasthan Volleyball Player Murder: राजस्थान के एक वॉलीबॉल खिलाड़ी का सपना उस वक्त चकनाचूर हो गया, जब एक नाबालिक लड़की के प्यार में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी. दरअसल, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोनू को एक लड़की से प्यार था. जिसकी वजह से लड़की के परिवार वालों ने कथित तौर पर उसे अगवा किया और फिर उसे पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक खिलाड़ी के परिवार की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है.

पुलिस ने मृतक की पहचान मोनू (21) के रूप में की है, जो राजस्थान के भिवाड़ी स्थित सैदपुर गांव का रहने वाला था, जबकि लड़की फरीदाबाद की रहने वाली है.

मोनू के परिवार वालों का आरोप

मोनू के परिवार वालों ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि लड़की के परिवार वालों ने मोनू को अगवा कर लिया, उसे तीन दिनों तक अपने घर के अंदर बांधकर रखा और बिना खाना-पानी दिए लगातार उसकी पिटाई की. इसके अलावा, परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया कि आखिरकार उसे बेहोशी की हालत में गंभीर अवस्था में घर से बाहर फेंक दिया गया. पुलिस ने बताया कि इसके बाद उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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मृतक के चाचा ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर मृतक खिलाड़ी मोनू के चाचा नरेंद्र कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मोनू ने वॉलीबॉल में कई राज्य स्तरीय पदक जीते थे और इसी साल 12वीं कक्षा की परीक्षा 70 प्रतिशत अंकों के साथ पास की थी. इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल में तिगांव थाना में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के संबंध में मोनू के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था. हालांकि बाद में लड़की को बरामद कर लिया गया था. तब से मोनू के खिलाफ पुलिस की जांच चल रही थी.

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थाना जाने के लिए घर से निकला था मोनू

मोनू के चाचा नरेंद्र कुमार के अनुसार, मोनू 17 मई को तिगांव थाना जाने के लिए घर से निकला था. इसी दौरान लड़की के परिवार वालों ने मोनू को सड़क से अगवा कर लिया. 17 से 20 मई तक उसे यातनाएं दी गईं. फिर उसे घर के बाहर फेंक दिया गया. चाचा नरेंद्र कुमार ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उसी दिन पुलिस ने सूचना दी कि मोनू घायल है और उसे अस्पताल ले जाया गया जा रहा है. हम तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई.

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