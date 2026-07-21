Haryana News: उत्पीड़न कमेटी का प्रोफेसर निकला आरोपी! ‘गले लगा लो’ रात को ही दे दिया महिला प्रोफेसर को घर आने का ऑफिर

Haryana Woman Professor Harassment Case: हरियाणा के सोनीपत जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. युवतियों और महिलाओं के खिलाफ बनाई गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की कमेटी का सदस्य दोषी निकला है. आरोप है कि वह खेल यूनिवर्सिटी में महिला अधिकारी से अश्लील मैसेज और आधी रात को कॉल करता था. पूरा मामला सोनीपत जिले के राई स्थित खेल यूनिवर्सिटी का है. यहां पर महिला अधिकारी से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आंतरिक जांच समिति ने सहायक प्रोफेसर डॉ. जयपाल को दोषी माना है. रिपोर्ट मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी सहायक प्रोफेसर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बताया जा रहा है कि जांच समिति ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट डीन अकादमिक को सौंप दी है. यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस पप जवाब मिलने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला

अप्रैल, 2026 में पीड़ित महिला अधिकारी ने कुलपति अशोक कुमार को लिखित शिकायत दी थी. इसमें पत्रकारिता विभाग में कार्यरत सहायक प्रोफेसर डॉ. जयपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. महिला की शिकायत के मुताबिक,आरोपी प्रोफेसर ने दिसंबर 2025 में महिला अधिकारी को कई बार वाट्सऐप पर अश्लील मैसेज भेजे. इसके बाद आरोपी प्रोफेसर ने महिला वाट्सऐप कॉल की. महिला अधिकारी का आरोप है कि आरोपी प्रोफसर उस पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा था. इसके साथ ही कहता था कि उसे गले लगाए.

मिली जानकारी के मुताबिक, महिला अधिकारी ने शिकायत के बाद अपने बचाव के लिए विभागीय तबादला भी करवा लिया. प्रोफसर के हरकत नहीं रुकी और जनवरी 2026 में आरोपी ने फिर से उससे संपर्क करने की कोशिश की. हैरत की बात यह है कि आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉ. जयपाल खुद विश्वविद्यालय में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच और निवारण के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्य थे.

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