एक से शादी और दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगी, फिर चौथे से हो गया इश्क; पूजा-गौरव की लव स्टोरी का हुआ खूनी अंत

Pooja Gaurav love story :हरियाणा के हिसार में लिव इन पार्टनर की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. हत्यारोपी लिव-इन पार्टनर युवक का कहना है कि उसने गर्लफ्रेंड के साथ 4 वर्ष पहले ही शादी कर ली थी. युवक का दावा है कि युवती सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि उसकी पत्नी थी. यह कहना गलत है कि दोनों लिव इन में रहते थे. युवक की मानें तो शादी करने के बाद से ही दोनों शिव कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे. आसपास के लोगों को यह भी यह जानकारी थी.

पुलिस पूछताछ में आरोपी गौरव ने कबूल किया है कि भले ही उसने शादी की थी, लेकिन उसकी पत्नी पूजा किसी अन्य युवक के साथ रिलेशन में थी. उसके साथ पूजा का लव अफेयर चल रहा था. यहां तक कि वह रात-रात भर उससे बातें करती थीं. गौरव ने अपनी पत्नी पूजा को कई बार समझाया भी, लेकिन उसने दूसरे युवक से बात करना बंद नहीं किया.

नहीं मानी तो गुस्से में मार डाला

गौरव का कहना है कि पूजा उस लड़के से दूरी बनाने के लिए तैयार नहीं हुई तो आखिरकार उसे गुस्सा आ गया. गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को सुबह भी गौरव ने पूजा का समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी. वह लगातार इस बात से इन्कार करती रही कि वह युवक से रिश्ता नहीं तोड़ेगी. इस पर गुस्साए गौरव ने चाकुओं से गोदकर पूजा की हत्या कर दी.

गौरव के समझाने पर गालियां देने लगी पूजा

पुलिस के सामने पूछताछ में गौरव ने स्वीकार किया कि पूजा ने गालियां देकर कई अपशब्द कहे थे. इसके बाद तड़पा- तड़पाकर पूजा की हत्या कर दी. गौरव ने पुलिस को बताया कि युवक से बात करने से मना किया तो गुस्से में पूजा कहने लगी, मैं तो ऐसे ही बात करूंगी, तू मेरा क्या कर लेगा. इस दौरान पूजा ने गौरव को गंदी-गंदी गालियां देनी शुरू कर दीं. गालियां सुनकर मुझे गुस्सा आ गया. पूजा ने गालियां देनी बंद नहीं की तो गुस्से में गौरव ने किचन से चाकू लाकर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई.

शामली का रहने वाला है गौरव

गौरव मूलरूप से उत्तर प्रदेश के शामली जिले के नाला गांव का रहने वाला है. पूजा से शादी के बाद हिसार की शिव कॉलोनी में गली नंबर-7 में किराए के मकान में रह रहा था. गौरव ने वर्ष 2022 में पूजा से शादी की थी. यह भी अहम जानकारी है कि पूजा की यह दूसरी शादी थी. इससे पहले हुई शादी से उसे एक लड़का और एक लड़की है.