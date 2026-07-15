क़त्ल कर दो फ़नकारों की आवाज़ को मुमकिन है, हरियाणवी गायक पर हुए हमले में पुलिस अभी भी नाकाम; कोई गिरफ्तारी नहीं

Haryana News: हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. यहां जींद के जुलाना में एक शादी समारोह दौरान मशहूर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा के साथ बदसलूकी, हाथापाई और उनके भतीजे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

“आवाज़ को ख़ामोश करने की कोशिश तो बहुत हुई,

मगर हौसले टूटें, ये फ़नकार को मंज़ूर नहीं”

मिली जानकारी के अनुसार यह सारी घटना 6 जुलाई की है. ब्राह्मणवास निवासी विकास ने शिकायत में बताया कि जब उसकी चाचा की बेटी का विवाह समारोह चल रहा था. तभी मासूम शर्मा अपनी बहन प्रिया से मिलने के लिए कमरे में गया था इसी दौरान दूसरे कमरे में कुछ लोग नशा कर रहे थे. उन लोगों में मासूम शर्मा के साथ गाली-गलौज की.

युवकों ने तुरंत निकाले हथियार

यह मामला तब और बिगड़ गया जब मासूम शर्मा के सुरक्षा गार्ड ने इन युवकों को बदतमीजी करने से रोका. तो युवकों ने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और मासूम शर्मा से भी हाथापाई करने लगे. गनीमत रही कि मासूम शर्मा किसी तरह सूझबूझ दिखाते हुए वहां से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे.

मामला हुआ दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए जुलाना थाना के जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्तिक नाम के युवक को नामजद किया गया है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों के गैंग कनेक्शन और हथियारों की सच्चाई का पता लगाया जा सके.

मशहूर गानें

Raat Ke Shikari,Yaari, Chambal K Dakku,Raat Ke Shikari, Madam Ji, Blender,Warning, Lofar, Gabbar Bhi Nachega, Thekedara Ka Byah,Bhagatt Aadmi, 2 Numbari, Ramayan Ka Saar, Sharp Shooter, Arbi Ghode, Lala Ji Ki Chori आदि मशहूर गानें गाने वाले गायक हैं,



गायक मासूम शर्मा और उनके भतीजे लक्ष्य शर्मा के साथ हुई मारपीट के मामले में अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. जुलाना थाना पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और उनकी तलाश कर रही है.

सीसीटीवी फुटेज की जांच

पुलिस अग्रसेन धर्मशाला और उसके आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

कार्तिक नामक युवक की तलाश

शिकायत के अनुसार, कार्तिक नाम के एक युवक ने मासूम शर्मा को किसी बड़े गैंग का हवाला देकर 3 दिन के भीतर जान से मारने की धमकी दी थी, पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है.