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CCTV Viral: स्कूल से लौटने की खुशी, अगले ही पल मौत के मुंह में समाया मासूम, फिर जो हुआ… CCTV वायरल होते ही मचा हड़कंप!

Haryana News: पानीपत के वार्ड नंबर 3 में स्कूल से लौट रहा दूसरी क्लास का बच्चा ऋतिक 7 फीट गहरे खुले नाले में गिर गया. CCTV वायरल होने के बाद नगर निगम ने JE को सस्पेंड कर जांच कमेटी बनाई.

By: Kajal Jain | Published: October 16, 2026 3:16:25 PM IST

CCTV Viral: स्कूल से लौटने की खुशी, अगले ही पल मौत के मुंह में समाया मासूम, फिर जो हुआ... CCTV वायरल होते ही मचा हड़कंप!
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Haryana News: पानीपत के वार्ड नंबर 3 में राधा फैक्ट्री के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. स्कूल से लौट रहा दूसरी क्लास का एक छोटा बच्चा ऋतिक अचानक सात फीट गहरे खुले नाले में गिर गया. गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने तुरंत फुर्ती दिखाई और एक बहादुर शख्स ने नाले में कूदकर बच्चे की जान बचा ली. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में खुले नालों और गड्ढों के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. इस लापरवाही के बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जूनियर इंजीनियर (जेई) परमिंदर को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है.

स्कूल से लौटते वक्त हुआ भयानक हादसा

यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे की है जब नन्हा ऋतिक स्कूल से अपनी छुट्टी के बाद घर वापस लौट रहा था. वह वार्ड 3 में राधामयी फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था, तभी खुले हुए नाले को पार करते समय उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे सात फीट गहरे नाले में जा गिरा. गनीमत यह रही कि वहां मौजूद लोगों ने तुरंत फुर्ती दिखाई और समय रहते उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

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वायरल सीसीटीवी फुटेज और प्रशासन की कार्रवाई

इस खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया. शुरुआती जांच में लापरवाही सामने आने पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर डॉ. पंकज राव ने जूनियर इंजीनियर (जेई) परमिंदर को तुरंत सस्पेंड कर दिया. इसके साथ ही, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर विवेक कुमार की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसे एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है.

पहले भी हो चुके हैं कई गंभीर हादसे

स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि यह पहली बार नहीं हुआ है. इस इलाके में पहले भी खुले नालों और अधूरे कंस्ट्रक्शन की वजह से कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं. अगस्त के महीने में एक महिला भी इसी तरह के खुले नाले में गिर गई थी, जिसे दुकानदारों ने बचाया था. इसके अलावा सितंबर की शुरुआत में बाइक सवारों के गड्ढों में गिरने और एक नौजवान के सीवर मैनहोल में गिरने के मामले भी सामने आ चुके हैं.

बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल

बार-बार होने वाले इन हादसों ने पानीपत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सुरक्षा प्रबंधों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि प्रशासन ने पहले भी निर्माण एजेंसी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने और उसे ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अभी भी नदारद हैं. इस ताजा घटना के बाद से स्थानीय रहवासियों में भारी रोष है और वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी डरे हुए हैं.

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Tags: haryana news
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