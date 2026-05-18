Panipat School Teacher Case: स्कूल में महिला टीचर से करता अश्लील इशारे, छूने की कोशिश, फिर शिक्षिका ने उठा ये कदम

Panipat School Teacher Case: हरियाणा के पानीपत जिले के एक सरकारी स्कूल में एक महिला शिक्षिका द्वारा अपने ही सहकर्मी शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PTI) पर गंभीर आरोप लगाए जाने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी शिक्षक लंबे समय से उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहा था और स्कूल परिसर में अभद्र व्यवहार करता था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला शिक्षिका स्कूल में हिंदी PGT के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि उसी विद्यालय में कार्यरत PTI शिक्षक दिनेश कुमार की हरकतें अगस्त-सितंबर 2023 से लगातार बढ़ती जा रही थीं. आरोप है कि वह बार-बार अश्लील इशारे करता था, आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था और कई बार अनुचित तरीके से छूने की कोशिश भी कर चुका है. पीड़िता के अनुसार, शुरुआती दौर में उन्होंने मामले को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती गई.

पहली शिकायत के बाद भी नहीं बदला व्यवहार

महिला शिक्षिका ने बताया कि फरवरी 2025 में उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत स्कूल प्रशासन को दी थी. उस समय आरोपी शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी और भविष्य में ऐसी हरकत न करने का आश्वासन दिया था. हालांकि, पीड़िता का आरोप है कि कुछ समय बाद आरोपी ने अपना व्यवहार फिर से वही कर लिया और उन्हें लगातार परेशान करना शुरू कर दिया.

8 मई की घटना के बाद बढ़ा तनाव

महिला शिक्षक ने बताया कि 8 मई को स्कूल परिसर में एक बार फिर आरोपी ने कथित तौर पर अशोभनीय हरकत की. इस घटना के बाद उन्होंने न केवल स्कूल प्रशासन बल्कि पुलिस को भी औपचारिक शिकायत दी. पीड़िता का कहना है कि लगातार हो रही इस स्थिति के कारण वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं और इसका असर उनकी सामाजिक छवि और कार्यस्थल के माहौल पर भी पड़ रहा है.

पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी

शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों के अनुसार, पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

स्कूल में तनाव का माहौल

इस घटना के बाद स्कूल परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है. शिक्षकों और स्टाफ के बीच चर्चा का विषय बना यह मामला अब प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर आगे बढ़ चुका है. फिलहाल सभी की नजर पुलिस जांच के नतीजों पर टिकी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वास्तविकता क्या है.