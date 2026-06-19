Home > क्राइम > खीर में मिलाई नींद की गोलियां, फिर रॉड से सिर पर दे मारा… चाची-भतीजे के बीच था नाजायज संबंध; चाचा का बेरहमी से किया कत्ल

खीर में मिलाई नींद की गोलियां, फिर रॉड से सिर पर दे मारा… चाची-भतीजे के बीच था नाजायज संबंध; चाचा का बेरहमी से किया कत्ल

Panipat Murder Case: पानीपत में चाची और भतीजे के बीच अवैध संबंध के कारण दोनों ने मिलकर पति मदन जो कि बैंक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया.

By: Shristi S | Published: June 19, 2026 12:27:23 PM IST

पानीपत में चाची-भतीजे के बीच था नाजायज संबंध; चाचा का बेरहमी से किया कत्ल
पानीपत में चाची-भतीजे के बीच था नाजायज संबंध; चाचा का बेरहमी से किया कत्ल


Chachi Bhatija Love Affair: हरियाणा के पानीपत से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चाची पर भतीजे के प्यार का ऐसा बुखार चढ़ा कि उसने पति को ही रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर मान लिया. अवैध प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति को हटाने के लिए चाची और भतीजे ने मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची, जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया.

मामला सेक्टर 13-17 थाना क्षेत्र के गढ़सरनाई गांव का है, जहां बैंक सिक्योरिटी गार्ड मदन की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी पिंकी और भतीजे विशाल जो कि उसके बड़े भाई का बेटा है को गिरफ्तार किया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि चाची और भतीजे ने अपने प्यार के कांटे चाचा को कैसे रास्ते से हटाया.

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चाची और भतीजे ने मिलकर कैसे रची चाचा की मौत की साजिश?

पुलिस के मुताबिक, 7 जून की रात पिंकी ने अपने पति मदन को खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाईं. रात करीब 12:30 बजे विशाल छत के रास्ते घर में घुसा. दोनों ने मदन को घर के बाहर रखी खाट पर ले जाकर उसके हाथ-पैर बांध दिए और जबरन उसके मुंह में कीटनाशक डालने की कोशिश की. हालांकि नशीली दवा के असर के बावजूद मदन ने विरोध किया तो विशाल ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला कर दिया. इसके बाद दोनों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी इस पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश में जुट गए, ताकि किसी को उन पर शक न हो.

मदन की मां ने बेटे की संदिग्ध मौत की शिकायत दर्ज कराई

मृतक की मां कला देवी ने बेटे के मौत के अगले दिन यानी 8 जून को उसके संदिग्ध मौत की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई. शुरुआत में परिवार के लोगों, यहां तक कि पत्नी पिंकी ने भी इसे आत्महत्या और हादसा बताकर मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन घटनास्थल से मिले सुरागों और पुलिस की जांच ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

पूछताछ के दौरान पिंकी ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती के बाद उसने भतीजे विशाल के साथ मिलकर हत्या की बात कबूल कर ली. फिलहाल पुलिस ने पिंकी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि विशाल को आगे की पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

Tags: crimeharyanaMurderpanipat news
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