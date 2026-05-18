Home > हरियाणा > Haryana Crime: शर्मनाक! रात में बछिया को खोलकर झाड़ी में ले गया युवक, फिर उतारे कपड़े और करने लगा घिनौना काम, तभी…

Haryana Crime: शर्मनाक! रात में बछिया को खोलकर झाड़ी में ले गया युवक, फिर उतारे कपड़े और करने लगा घिनौना काम, तभी…

Panipat Crime: पानीपत में एक बछिया के साथ घिनौना काम करने का मामला सामने आया है. इससे लोगों में काफी गुस्सा है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

By: Hasnain Alam | Published: May 18, 2026 10:02:08 PM IST

पानीपत में बछिया के साथ अश्लील काम
पानीपत में बछिया के साथ अश्लील काम


Haryana Crime News: हरियाणा के पानीपत से एक बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है. बापौली थाना क्षेत्र के अतौलापुर गांव में एक युवक ने गांव की छोटी बछिया के साथ घिनौना काम किया. इसके बाद लोगों में भारी गुस्सा है. इस वारदात के विरोध में लोगों ने थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस को दी शिकायत में अतौलापुर निवासी सोनू ने बताया कि उसके पास एक गाय और उसकी बछिया है. 15 मई की रात उसने रोजाना की तरह गाय और बछिया को घर के बाहर गली में बांधा था. रात करीब 11 बजे जब उसकी अचानक नींद खुली और उसने बाहर जाकर देखा, तो बछिया अपनी जगह से गायब थी.

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बछिया को झाड़ी के पीछे ले गया था आरोपी

इसके बाद सोनू ने बछिया की तलाश शुरू की. तभी घर के पास स्थित चौपाल की दीवार के नजदीक एक झाड़ी के पीछे से उसे कुछ हलचल सुनाई दी. जब सोनू ने पास जाकर देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

सोनू ने देखा कि पड़ोस में ही रहने वाले युवक गौरव ने बछिया को झाड़ी से बांध रखा था. आरोपी गौरव ने अपने सारे कपड़े उतारे हुए थे और वह उस बेजुबान जानवर के साथ घिनौना काम कर रहा था. इसे देखकर सोनू ने शोर मचाया और आरोपी गौरव को पकड़ने की कोशिश की.

सोनू को धक्का मारकर हुआ फरार

ऐसे में खुद को रंगेहाथ पकड़े जाने के बाद आरोपी ने बदहवासी में सोनू को जोर से धक्का मार दिया. इसके बाद आरोपी अपने कपड़े वहीं चौपाल के पास छोड़कर नग्न अवस्था में ही अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला.

साथ ही आरोपी गौरव ने पीड़ित सोनू को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी. उसने कहा कि अगर इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी बताया या पुलिस में शिकायत की, तो वह उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा. फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.

Tags: haryana newspanipat news
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