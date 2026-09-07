Home > हरियाणा > घर की कुंडी बाहर से लगाई और डाल दिया पेट्रोल, पड़ोसी जमशेद के परिवार को जिंदा जलाने की थी साजिश, खुद ही चपेट में आ गई शांति

घर की कुंडी बाहर से लगाई और डाल दिया पेट्रोल, पड़ोसी जमशेद के परिवार को जिंदा जलाने की थी साजिश, खुद ही चपेट में आ गई शांति

Panchkula Woman Passed Away: हरियाणा के पंचकूला में मानसिक रूप से बीमार महिला शांति ने पड़ोसी जमशेद के परिवार के घर की कुंडी बाहर से लगा दी और पेट्रोल डाल दिया. लेकिन महिला खुद आग की चपेट में आ गई. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. जमशेद का परिवार बाल-बाल बच गया.

By: Sohail Rahman | Published: September 7, 2026 1:27:17 PM IST

पंचकूला की महिला पड़ोसी के घर में लगा रही थी आग, खुद ही चपेट में आकर झुलस गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई
पंचकूला की महिला पड़ोसी के घर में लगा रही थी आग, खुद ही चपेट में आकर झुलस गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई


Panchkula Woman Passed Away: हरियाणा (Haryana News) के पंचकूला से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि पंचकूला के सेक्टर-28 स्थित आशियाना कॉम्प्लेक्स में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिसके बारे में बताया जाता है कि मकान नंबर-73 में रहने वाली शांति नाम की महिला जोकि मानसिक रूप से बीमार थी. जिसपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने अपने घर के सामने रहने वाले पड़ोसी जमशेद के परिवार के घर को आग के हवाले करने की कोशिश की. महिला ने जमशेद के घर की बाहर से कुंडी लगा दी और अंदर पेट्रोल डाल दिया.

इस पूरे मामले पर प्रत्यक्षदर्शियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही महिला ने जमशेद के घर में पेट्रोल फेंका. इसी दौरान आग भड़क गई और महिला खुद ही उसकी चपेट में आ गई. हालांकि, जमशेद के घर के अंदर मौजूद परिवार सुरक्षित बच गया.

You Might Be Interested In

महिला की इलाज के दौरान मौत

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत महिला को बचाने का प्रयास किया और उस पर पानी डालकर आग बुझाई, गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां महिला की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें – SIR Process: 35 साल बाद 2 भाइयों को मिलाने में SIR ने कैसे की मदद? हरियाणा की कहानी कर देगी हैरान

कुछ महीने पहले जूते के शोरूम में लगी थी आग

कुछ महीने पहले आगजनी का एक मामला सामने आया था. हरियाणा के रोहतक में भीड़-भाड़ वाले D-पार्क मार्केट इलाके में एक जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई थी. आग की लपटों ने आसपास की लगभग 10 से 12 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. घटनास्थल से 3 लोगों के जले हुए शव बरामद किए गए थे. जबकि कई अन्य लोगों के फंसे होने की आंशका के बीच घंटों तक राहत और बचाव कार्य चलाया गया था. मृतकों की पहचान कपिल, अमन और सौरभ के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि सौरभ शोरूम का मालिक था, जबकि कपिल और अमन वहां काम करते थे.

यह भी पढ़ें – 25 सेकंड की तड़प, फिर औंधे मुंह जमीन पर गिरा टोलकर्मी, मदद के इंतजार में थम गईं सांसे; CCTV ने उड़ाई पुलिस की नींद!

Tags: haryana news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हॉलीवुड की 5 हॉरर फिल्में

September 6, 2026

शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए...

September 6, 2026

2026 का टेस्ट का रन-मशीन कौन? देखें टॉप बल्लेबाजों की...

September 6, 2026

मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक...

September 6, 2026

शिवजी के 8 नामों का जाप, जगाएं सोया भाग्य!

September 6, 2026

कौन हैं मिर्जापुर द मूवी की सिजा शैनन?

September 6, 2026
घर की कुंडी बाहर से लगाई और डाल दिया पेट्रोल, पड़ोसी जमशेद के परिवार को जिंदा जलाने की थी साजिश, खुद ही चपेट में आ गई शांति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घर की कुंडी बाहर से लगाई और डाल दिया पेट्रोल, पड़ोसी जमशेद के परिवार को जिंदा जलाने की थी साजिश, खुद ही चपेट में आ गई शांति
घर की कुंडी बाहर से लगाई और डाल दिया पेट्रोल, पड़ोसी जमशेद के परिवार को जिंदा जलाने की थी साजिश, खुद ही चपेट में आ गई शांति
घर की कुंडी बाहर से लगाई और डाल दिया पेट्रोल, पड़ोसी जमशेद के परिवार को जिंदा जलाने की थी साजिश, खुद ही चपेट में आ गई शांति
घर की कुंडी बाहर से लगाई और डाल दिया पेट्रोल, पड़ोसी जमशेद के परिवार को जिंदा जलाने की थी साजिश, खुद ही चपेट में आ गई शांति