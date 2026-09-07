घर की कुंडी बाहर से लगाई और डाल दिया पेट्रोल, पड़ोसी जमशेद के परिवार को जिंदा जलाने की थी साजिश, खुद ही चपेट में आ गई शांति

Panchkula Woman Passed Away: हरियाणा (Haryana News) के पंचकूला से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. दरअसल, पूरा मामला यह है कि पंचकूला के सेक्टर-28 स्थित आशियाना कॉम्प्लेक्स में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिसके बारे में बताया जाता है कि मकान नंबर-73 में रहने वाली शांति नाम की महिला जोकि मानसिक रूप से बीमार थी. जिसपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने अपने घर के सामने रहने वाले पड़ोसी जमशेद के परिवार के घर को आग के हवाले करने की कोशिश की. महिला ने जमशेद के घर की बाहर से कुंडी लगा दी और अंदर पेट्रोल डाल दिया.

इस पूरे मामले पर प्रत्यक्षदर्शियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही महिला ने जमशेद के घर में पेट्रोल फेंका. इसी दौरान आग भड़क गई और महिला खुद ही उसकी चपेट में आ गई. हालांकि, जमशेद के घर के अंदर मौजूद परिवार सुरक्षित बच गया.

महिला की इलाज के दौरान मौत

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत महिला को बचाने का प्रयास किया और उस पर पानी डालकर आग बुझाई, गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां महिला की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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कुछ महीने पहले जूते के शोरूम में लगी थी आग

कुछ महीने पहले आगजनी का एक मामला सामने आया था. हरियाणा के रोहतक में भीड़-भाड़ वाले D-पार्क मार्केट इलाके में एक जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई थी. आग की लपटों ने आसपास की लगभग 10 से 12 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. घटनास्थल से 3 लोगों के जले हुए शव बरामद किए गए थे. जबकि कई अन्य लोगों के फंसे होने की आंशका के बीच घंटों तक राहत और बचाव कार्य चलाया गया था. मृतकों की पहचान कपिल, अमन और सौरभ के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि सौरभ शोरूम का मालिक था, जबकि कपिल और अमन वहां काम करते थे.

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