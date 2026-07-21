मस्जिद में इमाम है शौहर, दो बच्चों और निकाह के 9 साल बाद भी बेवफा निकली महिला; नकदी और गहने लेकर पड़ोसी संग फरार

Palwal Woman Elopes with Lover: हरियाणा के पलवल जिले से रिश्तों में भरोसे को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. करीब नौ पहले जिस महिला के साथ निकाह कर परिवार बसाया, दो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे शौहर को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब उसकी पत्नी अचानक घर से गायब हो गई.

आरोप है कि महिला गांव के एक युवक के साथ चली गई और जाते-जाते घर में रखी लाखों रुपये की नकदी, सोना और चांदी भी अपने साथ ले गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, मामला हथीन उपमंडल के उटावड थाना क्षेत्र के गांव आलीमेव का है. पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वह गांव की मस्जिद में इमाम के तौर पर काम करता है. उसका निकाह साल 2017 में हुआ था और उसके दो बच्चे हैं. परिवार सामान्य रूप से रह रहा था, लेकिन 17 जुलाई को उसकी पत्नी अचानक घर से लापता हो गई.

युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि गांव का रहने वाला सलीम उर्फ सल्ली उसकी पत्नी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. शिकायत में उसने आशंका जताई कि आरोपी पहले से उसकी पत्नी के संपर्क में था और उसे अपने साथ लेकर फरार हो गया.

शिकायत के अनुसार, महिला घर से निकलते समय 2 लाख 76 हजार रुपये नकद, 20 ग्राम सोना और करीब एक किलोग्राम चांदी भी अपने साथ ले गई. जब परिवार ने घर में रखी नकदी और गहनों की जांच की तो वे भी गायब मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने दर्ज किया केस

उटावड थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी सलीम उर्फ सल्ली के खिलाफ बहला-फुसलाकर महिला को ले जाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.