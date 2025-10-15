Delhi NCR: अब दिल्ली पहुंचना होगा और आसान! बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो लाइन की डीपीआर तैयार

Palwal Metro: हरियाणा के पलवल जिले के लोगों के लिए जल्द ही एक बड़ी राहत आने वाली है. अब दिल्ली, फरीदाबाद और एनसीआर के दूसरे हिस्सों तक सफर करना पहले से आसान होगा. राज्य सरकार ने एक नई मेट्रो परियोजना पर बड़ा कदम उठाया है, जो हजारों छात्रों और कामकाजी लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है.

पलवल में मेट्रो लाइन न केवल दिल्ली और फरीदाबाद, बल्कि नोएडा और गाजियाबाद के साथ भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. वर्तमान में, पलवल के लोग केवल दैनिक यात्री ट्रेनों और हरियाणा रोडवेज की बसों पर निर्भर हैं. मेट्रो के आने से यात्रा सुगम होगी और यात्रियों का समय बचेगा.

पलवल के लगभग तीन से चार हज़ार छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे हैं. मेट्रो के शुरू होने से इन छात्रों की यात्रा सुगम होगी और उनकी पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. इसके अलावा, आठ से नौ हज़ार कामकाजी लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा.

मेट्रो के शुरू होने से मौसम के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम और देरी से राहत मिलेगी. इस सुविधा से दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। मेट्रो की गति और समय की पाबंदी यात्रियों को एक नया यात्रा अनुभव प्रदान करेगी.

डीपीआर तैयार, सरकारी औपचारिकताएँ पूरी

राज्य के खेल मंत्री गौरव गौतम ने बताया कि डीपीआर में अभी बल्लभगढ़ से पलवल तक बनने वाले स्टेशनों की संख्या का उल्लेख नहीं है. डीपीआर की फाइल फिलहाल अधिकारियों के पास है. एचएमआरटीसी के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर खरे ने बताया कि रूट का भौगोलिक अध्ययन अंतिम चरण में है और जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा. फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए मेट्रो शुरू करने की योजना पर कई सालों से काम चल रहा था. अब डीपीआर तैयार होने के साथ ही सभी सरकारी औपचारिकताएँ पूरी कर ली गई हैं.

