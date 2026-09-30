Haryana: जामिया यूनिवर्सिटी में झगड़े का बदला लेने दिल्ली जा रहे 6 युवक, रास्ते में मिल गई पुलिस, अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार

Haryana News: दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में हुए झगड़े का बदला लेने की तैयारी कर रहे 6 युवकों को अपराध शाखा नूंह की टीम ने अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए अवैध हथियार लेकर दिल्ली जाने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही सीआईए नूंह की टीम ने उन्हें धर दबोचा.

पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार से प्राप्त जानकारी अनुसार यह कार्रवाई थाना सदर नूंह में आर्म्स एक्ट के तहत की गई है. गांव सलम्बा के रकबा में आरोपी बिलाल के साथ जामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में हुई मारपीट का बदला लेने के लिए इकट्ठा हुए थे और कब्जे में अवैध देसी बंदूक पौना, देसी कट्टा और डंडे रखकर वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे.

पकड़े गए आरोपियों की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार, बुधवार की रात करीब 1:15 बजे CIA नूंह की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ युवक जामिया विश्वविद्यालय में हुए झगड़े का बदला लेने के लिए जा रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर सभी युवकों को पकड़ लिया.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान सुबेदिन पुत्र बशीर, फिरोज पुत्र सिराजुद्दीन निवासी गांव सालाहेड़ी, बिलाल पुत्र मुजीब निवासी वार्ड नंबर 6 शहर नूंह, साहिल पुत्र अहमद निवासी वार्ड नंबर 2 शहर नूंह, नसीम पुत्र लियाकत और परवेज पुत्र ईशा खान निवासी गांव सौंख थाना सदर नूंह के रूप में हुई है.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से क्या-क्या बरामद किया?

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक अदद देसी कट्टा, एक अदद बंदूक पौना और तीन अदद लाठी बांस बरामद की हैं. थाना सदर प्रभारी कुलदीप के अनुसार छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आर्म्स एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले की आगामी जांच ASI मनोज कुमार को सौंपी गई है.

(सोनू वर्मा की रिपोर्ट)