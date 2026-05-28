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नमाज पढ़कर लौटे, तभी शुरू हुई खूनी झड़प; नूंह में बकरीद की खुशियों के बीच दो गुटों में हिंसा; गर्भवती महिला को भी नहीं बक्शा

Nuh Bakrid Violence: बकरीद के दिन हरियाणा के नूंह ज़िले के बिछोर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित सिंगार गांव में नमाज के बाद दो गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई. घटना में गर्भवती महिला समेत 12 लोग घायल हो गए.

By: Shristi S | Published: May 28, 2026 11:16:31 PM IST

नूंह में बकरीद की खुशियों के बीच दो गुटों में हिंसा (Credit: AI)
नूंह में बकरीद की खुशियों के बीच दो गुटों में हिंसा (Credit: AI)


Bakrid Violence Haryana: ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के दिन, हरियाणा के नूंह ज़िले के बिछोर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित सिंगार गांव में नमाज के बाद दो गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई. बताया जा रहा है कि यह विवाद एक पुरानी रंजिश के कारण शुरू हुआ, जो तेज़ी से बढ़ा और एक हिंसक लड़ाई में बदल गया.

इस घटना में लगभग 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है. सभी घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.

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क्या है पूरा मामला?

घटना के बारे में बात करते हुए, शामिल गुटों में से एक के सदस्य शाहरुख ने बताया कि उनका परिवार घर पर खाना खा रहा था, तभी विरोधी गुट के लोग वहां आए और उन पर हमला कर दिया. उसने आरोप लगाया कि दोनों गुटों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के कारण उसके परिवार को जानबूझकर निशाना बनाया गया.

शाहरुख के अनुसार, हमले के दौरान उसके भाई को गंभीर चोटें आईं. इसके अलावा, उसकी भाभी, जो पांच महीने की गर्भवती है, भी इस झड़प में घायल हो गई. उसने आगे बताया कि कई अन्य लोग, जिन्होंने बीच-बचाव करने और विवाद को सुलझाने की कोशिश की, उन पर भी हमला किया गया. उसने प्रशासन से अपील की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

नमाज़ अदा करने के बाद अपने घरों को लौट रहे थे तब कहासुनी हुई

इस बीच, मौके पर मौजूद खुर्शीद ने बताया कि दोनों गुटों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब लोग ईद-उल-अज़हा की नमाज़ अदा करने के बाद अपने घरों को लौट रहे थे. कहासुनी धीरे-धीरे बढ़ी और आखिरकार एक हिंसक हाथापाई में बदल गई. उसने पुष्टि की कि कई घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है. अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर ने बताया कि झड़प में घायल हुए 6 से 7 लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे. 

डॉक्टर के अनुसार, घायल लोगों के सिर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई हैं. उसने बताया कि कुछ लोगों के जबड़े में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक व्यक्ति का हाथ टूटने की भी खबर है. घायलों की हालत को देखते हुए, डॉक्टर ने बताया कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए मंडीखेड़ा अस्पताल और नलहड़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. 

पुलिस ने जांच शुरू की

इस बीच, इस मामले पर बात करते हुए एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मिली शिकायतों के आधार पर फिलहाल जांच चल रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद गांव में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है, और प्रशासन पूरी स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए है.

Tags: Bakrid 2026haryanaNuh
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