क्या है NCR रिजनल प्लान-2041? हरियाणा के किन शहरों को मिलेगा लाभ

NCR Regional Plan-2041: दिल्ली-एनसीआर के बदलते माहौल में हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अन्य जिलों को भी विकास के केंद्र से जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है. जिसके लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद से सटे जिलों को विकास और रोजगार से जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है. करीब 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाओं वाले इस विजन में सोनीपत, पानीपत, भिवानी, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, बावल, नूंह, महेंद्रगढ़ और पलवल जैसे शहर नए ग्रोथ सेंटर के तौर पर उभर सकते हैं और गुरुग्राम-फरीदाबाद के दायरे से आगे बढ़ सकते हैं. गुरुग्राम और फरीदाबाद ने पहले ही हरियाणा को वैश्विक पहचान दिलाई थी.

गुरुग्राम अपने आईटी और कॉर्पोरेट हब, रियल एस्टेट सेक्टर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एनसीआर की आर्थिक रीढ़ बन गया है.

बढ़ती आबादी ने बढ़ाई किस्मत

हालांकि, बढ़ती आबादी, जमीन की सीमित उपलब्धता और रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों ने अब विकास का ध्यान नए इलाकों की ओर मोड़ दिया है. एनसीआर प्लान-2041 इसी बदलाव का संकेत है, जिसकी मकसद बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार-आधारित विकास के माध्यम से गुरुग्राम के आस-पास के शहरों को आगे लाना है. अगर इस प्लान की बात करें तो यह ‘30-मिनट NCR’ कॉन्सेप्ट है, जिसका मकसद बेहतर सड़क नेटवर्क, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के माध्यम से बड़े शहरों को जोड़ना है.

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इस पहल से होगा लाभ

हरियाणा के NCR क्षेत्र को इस पहल से सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. गुरुग्राम को जोड़ने वाले मौजूदा एक्सप्रेसवे और हाईवे नेटवर्क अब इन उभरते हुए इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हब में विकास को बढ़ावा देंगे. सोनीपत और पानीपत जैसे शहरों को भविष्य के बड़े निवेश डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, भिवानी, रेवाड़ी, बावल और महेंद्रगढ़ जैसे इलाके इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स के लिए अहम केंद्र बनने की राह पर हैं. जेवर एयरपोर्ट के विकास से भी पलवल और दक्षिणी हरियाणा के अन्य हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.



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