Home > हरियाणा > क्या है NCR रिजनल प्लान-2041? हरियाणा के किन शहरों को मिलेगा लाभ

क्या है NCR रिजनल प्लान-2041? हरियाणा के किन शहरों को मिलेगा लाभ

NCR Regional Plan-2041: हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद को विकास और रोजगार का हब बनाने के बाद सरकार ने गुरुग्राम और फरदीबाद से सटे शहरों को विकास और रोजगार से जोड़ने का प्लान बनाया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 23, 2026 9:01:01 AM IST

क्या है NCR रिजनल प्लान-2041?
क्या है NCR रिजनल प्लान-2041?


NCR Regional Plan-2041: दिल्ली-एनसीआर के बदलते माहौल में हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अन्य जिलों को भी विकास के केंद्र से जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है. जिसके लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद से सटे जिलों को विकास और रोजगार से जोड़ने का प्लान बनाया जा रहा है. करीब 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाओं वाले इस विजन में सोनीपत, पानीपत, भिवानी, रेवाड़ी, धारूहेड़ा, बावल, नूंह, महेंद्रगढ़ और पलवल जैसे शहर नए ग्रोथ सेंटर के तौर पर उभर सकते हैं और गुरुग्राम-फरीदाबाद के दायरे से आगे बढ़ सकते हैं. गुरुग्राम और फरीदाबाद ने पहले ही हरियाणा को वैश्विक पहचान दिलाई थी.

गुरुग्राम अपने आईटी और कॉर्पोरेट हब, रियल एस्टेट सेक्टर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से एनसीआर की आर्थिक रीढ़ बन गया है.

You Might Be Interested In

बढ़ती आबादी ने बढ़ाई किस्मत

हालांकि, बढ़ती आबादी, जमीन की सीमित उपलब्धता और रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों ने अब विकास का ध्यान नए इलाकों की ओर मोड़ दिया है. एनसीआर प्लान-2041 इसी बदलाव का संकेत है, जिसकी मकसद बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार-आधारित विकास के माध्यम से गुरुग्राम के आस-पास के शहरों को आगे लाना है. अगर इस प्लान की बात करें तो यह ‘30-मिनट NCR’ कॉन्सेप्ट है, जिसका मकसद बेहतर सड़क नेटवर्क, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के माध्यम से बड़े शहरों को जोड़ना है.

यह भी पढ़ें – 70 दिन की पैरोल में मचाया आतंक, अंधाधुंध फायरिंग और फिर एनकाउंटर; कैसे कुख्यात अपराधी गोपाल का हुआ खौफनाक अंत?

इस पहल से होगा लाभ

हरियाणा के NCR क्षेत्र को इस पहल से सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है. गुरुग्राम को जोड़ने वाले मौजूदा एक्सप्रेसवे और हाईवे नेटवर्क अब इन उभरते हुए इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल हब में विकास को बढ़ावा देंगे. सोनीपत और पानीपत जैसे शहरों को भविष्य के बड़े निवेश डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जा रहा है. वहीं, भिवानी, रेवाड़ी, बावल और महेंद्रगढ़ जैसे इलाके इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स के लिए अहम केंद्र बनने की राह पर हैं. जेवर एयरपोर्ट के विकास से भी पलवल और दक्षिणी हरियाणा के अन्य हिस्सों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें – माता-पिता को याद कर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री Manohar Lal Khattar, बोले— ‘यह सिर्फ पौधारोपण नहीं, कृतज्ञता का नमन है’

Tags: haryana newshome-hero-pos-9
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फिल्मों में आने से पहले कितनी पढ़ी हैं जान्हवी कपूर?...

June 23, 2026

कभी 3000 रुपये के लिए शो में बनीं लाश, आज...

June 22, 2026

कमजोरी दूर करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 22, 2026

गर्मियों में ड्राई स्किन से कैसे बचें?

June 22, 2026

लापता लेडीज की फूल कुमारी का संघर्ष

June 22, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए मैजिकल डाइट प्लान!

June 22, 2026
क्या है NCR रिजनल प्लान-2041? हरियाणा के किन शहरों को मिलेगा लाभ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या है NCR रिजनल प्लान-2041? हरियाणा के किन शहरों को मिलेगा लाभ
क्या है NCR रिजनल प्लान-2041? हरियाणा के किन शहरों को मिलेगा लाभ
क्या है NCR रिजनल प्लान-2041? हरियाणा के किन शहरों को मिलेगा लाभ
क्या है NCR रिजनल प्लान-2041? हरियाणा के किन शहरों को मिलेगा लाभ