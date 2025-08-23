Home > हरियाणा > National Space Day: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ,केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया सम्बोधित

National Space Day: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ,केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया सम्बोधित , केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा ने कहा आज हमारे देश मे वैज्ञानिकों का अहम योगदान है।उन्होंने तमाम वैज्ञानिक जगत से लोगो को  बधाई दी

August 23, 2025

करनाल से संवादाता की खास रिपोर्ट 

National Space Day:  करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में मनाया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कार्यक्रम में शिरकत की, मनोहर लाल ने दीप प्रज्वलित करके की कार्यक्रम की शुरुआत.
अलग अलग स्कूल के बच्चे भी कार्यक्रम में मौजूद थे, ISRO से जुड़े लोग भी पहुंचे कार्यक्रम में ये तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस देश मना रहा है , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों के नाम अपना वीडियो संदेश दिया।

तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज 

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है. आज तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस था.जिस प्रकार से 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान थ्री चांद पर उतरा था.विक्रम लेंडर वो चांद पर उतरा था.उसी बात को याद करते हुए हमारे देश में देश वासियों को जानकारी मिल सके, उसकी जानकारी देने के लिए स्कूल और कॉलेज के बच्चो को भी जानकारी वैज्ञानिक सबको दे। हमारे जीवन में भी अंतरिक्ष का इस विधियां का भी बहुत बड़ा योगदान है।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा ने कहा आज हमारे देश मे वैज्ञानिकों का अहम योगदान है और दुनिया मे भी  बहुत बड़ा योगदान है।उन्होंने तमाम वैज्ञानिक जगत से लोगो को  बधाई दी।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ ISRO से जुड़ी वैज्ञानिक ‘रितु करेक’, और विधुत कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और सभा के साथ-साथ मीडिया को भी सम्बोधित किया।

