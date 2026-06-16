Home > क्राइम > POCSO केस में कार्रवाई नहीं हुई तो टूटा परिवार का सब्र, फेसबुक लाइव में चेतावनी; फिर बेटी संग उठाया खौफनाक कदम

POCSO केस में कार्रवाई नहीं हुई तो टूटा परिवार का सब्र, फेसबुक लाइव में चेतावनी; फिर बेटी संग उठाया खौफनाक कदम

Kurukshetra POCSO Case: कुरुक्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी से जुड़े POCSO मामले में पुलिस की कार्रवाई न होने से परेशान एक जोड़े ने अपने मासूम बेटी के साथ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की.

By: Shristi S | Published: June 16, 2026 3:38:45 PM IST

कुरुक्षेत्र में परिवार ने POCSO मामले में देरी के बाद सुसाइड करने की कोशिश की
कुरुक्षेत्र में परिवार ने POCSO मामले में देरी के बाद सुसाइड करने की कोशिश की


Family Facebook Live Suicide Attempt: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी से जुड़े POCSO मामले में पुलिस की कार्रवाई न होने से परेशान एक जोड़े ने अपने मासूम बेटी के साथ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

इस घटना के बाद, तीनों को गंभीर हालत में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया; अभी उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. दंपत्ति ने यह कदम उठाने से पहले फेसबुक पर लाइव आकर इस सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी भी दी थी. यहां तक की दंपत्ति ने सुसाइड नोट भी लिखा था.

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परिवार ने फेसबुक लाइव के जरिए चेतावनी

सोमवार को, पीड़ित जोड़े ने अपना दुख ज़ाहिर करने के लिए फेसबुक पर लाइव किया. उन्होंने आरोप लगाया कि POCSO एक्ट के तहत FIR दर्ज होने के दो महीने बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ़्तार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है. लाइव वीडियो में, परेशान जोड़े ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि अगर शाम 4 बजे तक आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया गया, तो वे अपनी बेटी के साथ सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे.

पुलिस और स्थानीय लोगों की मिलीभगत के आरोप

फेसबुक लाइव सेशन के दौरान, जोड़े ने पुलिस और कुछ स्थानीय निवासियों के बीच मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि शिकायत दर्ज होने के बाद से आरोपी के हौसले बढ़ गए थे और वह लगातार परिवार को धमका रहा था और उनके साथ बदसलूकी कर रहा था. लगातार धमकियों और पुलिस की निष्क्रियता से तंग आकर परिवार ने यह कठोर कदम उठाया.

सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम

आत्महत्या की कोशिश करने से पहले, जोड़े ने एक सुसाइड नोट तैयार किया और उसे फेसबुक पर पोस्ट किया. नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए कई लोगों और पुलिस अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया.

Tags: haryanakurukshetraPOCSO Act
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