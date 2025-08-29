KURUKSHETRA UPDATES- जिला पुलिस अपराध शाखा ने अवैध असला रखने का आरोपी गिरफतार, आरोपी से 1 पिस्टल व गाड़ी हुई बरामद गुप्त सूचना के आधार पर की गई पुलिस की ओर से कार्रवाई

कुरुक्षेत्र राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने अवैध असला रखने के आरोपी को पंजाब से एक युवक को अपने चार साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी से जहां 1 पिस्टल बरामद हुई है तो वहीं पुलिस ने गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है । अपराध अन्वेषण शाखा-1 टीम ने अवैध असला रखने के आरोपी जगतार सिंह उर्फ़ जग्गा वासी चनारथल जिला फतेहगढ़ पंजाब को गिरफ्तार किया है।वह अपने चार साथियों के साथ सफेद रंग की स्कॉर्पियो में पिस्तौल लेकर घूम रहा था।प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार अपनी कथित टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और पुरे मामले की जाँच पड़ताल की।गाड़ी की तलाशी ली तो उसके अंदर से एक पिस्तौल बरामद हुई।

अपराध अन्वेषण शाखा-1 प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार ने बताया कि पुलिस टीम अपराधा पर लगाम लगाने के लिए मीना मार्किट शाहाबाद के पास मौजूद थी। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी की जगतार सिंह उर्फ़ जग्गा वासी चनारथल जिला फतेहगढ़ पंजाब अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी में अमन होटल शाहाबाद के पास घुम रहा है जिनके पास अवैध असला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने अमन होटल पहुंचकर नाका लगा चैकिंग शुरू कर दी।थोड़ी देर बाद पुलिस टीम को एक संदिग्ध सफ़ेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी आती हुई दिखी दी। पुलिस ने शक के आधार पर उस सफ़ेद स्कार्पियो को रुकवाया और छान बीन करने लगे.तलाशी लेने पर उस गाड़ी में पुलिस को एक पिस्तौल बरामद हुई. पुलिस टीम ने शक के आधार पर जब गाड़ी को रुकवाया तो उसमें सवार 4/5 युवक उतरकर भाग खड़े हुए हालांकि पुलिस ने गाड़ी में बैठे एक युवक को काबू पाने में सफलता हासिल की। आरोपी से पिस्तौल के बारे में पूछा गया तो उसने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी इस्लामाबाद थाना फतेहगढ़ गांव का रहने वाला है।

पुलिस टीम द्वारा उसका नामपता पूछने पर उसने अपना नाम जगतार सिंह उर्फ़ जग्गा वासी चनारथल जिला फतेहगढ़ पंजाब बताया। पुलिस टीम द्वारा उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर 1 पिस्टल बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ थाना शाहाबाद में आर्मज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जायेगा।

