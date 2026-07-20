Haryana Crime: पत्नी का था युवक से अवैध संबंध, रोकता रह गया पति लेकिन प्रेमी… फिर खेत में हुआ खौफनाक कांड

Haryana Crime: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अवैध संबंध में हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. दरअसल, गांव सांवला में गुरुद्वारे के पास खेत से एक युवक का शव मिला था. मृतक की पहचान राजकुमार के रूप में हुई थी. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मृतक के पिता राजेंद्र की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में मुनियारपुर के रहने वाले मोहित को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया- “18 जुलाई की रात करीब 9 बजे आरोपी मोहित, राजकुमार को उसके पिता की दुकान से बुलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर खेतों में ले गया. वहां दोनों ने शराब पी. इसके बाद आरोपी ने परने से राजकुमार का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. मामले की जांच जारी है.”

चार महीने पहले ही भारत लौटा था आरोपी

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मोहित टैंट हाउस में नौकरी करता है. वह करीब दो वर्ष तक दुबई में काम करता रहा और लगभग चार महीने पहले ही भारत लौटा था. इसके बाद वह कुरुक्षेत्र में टैंट हाउस में काम कर रहा था. पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड लेने की तैयारी कर रही है ताकि मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा सके.

थाना सदर थानेसर प्रभारी उप निरीक्षक रणधीर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह मृतक का आरोपी पर अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक सामने आया है.

राजकुमार ने मोहित को टोका था

शुरुआती जांच में सामने आया है कि राजकुमार को मोहित पर उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक था. इस संबंध में राजकुमार और उसके परिजनों ने पहले भी मोहित को टोका था. फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. मामले की विस्तृत जांच जारी है और अदालत से रिमांड मिलने के बाद कई अन्य बिंदुओं पर भी पूछताछ की जाएगी.