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Haryana: करनाल में लोगों ने हथौड़े मारकर तोड़ी मजार, फिर किया हनुमान चालीसा का पाठ, ‘रात में आती थी…’

Karnal News: स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मजार के अंदर कथित तौर पर तांत्रिक गतिविधियां की जाती थीं. उनका कहना है कि रात के समय वहां से चिल्लाने और किलकारियां मारने जैसी आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे कॉलोनी के लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल था.

By: Hasnain Alam | Published: September 22, 2026 8:28:11 PM IST

करनाल मजार केस
करनाल मजार केस


Haryana News: हरियाणा के करनाल के कर्ण विहार इलाके में मंगलवार को एक मजार तोड़े जाने के बाद दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. मजार तोड़े जाने के बाद कुछ लोगों ने मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ किया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच हाथापाई भी हुई. सूचना मिलने पर सेक्टर-32-33 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कर स्थिति को संभाला. पुलिस ने मौके पर तनाव बढ़ने से रोकने के लिए दोनों पक्षों के लोगों को समझाया और स्थिति को नियंत्रित किया. फिलहाल इलाके में स्थिति पर नजर रखी जा रही है. 

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मजार के अंदर कथित तौर पर तांत्रिक गतिविधियां की जाती थीं. उनका कहना है कि रात के समय वहां से चिल्लाने और किलकारियां मारने जैसी आवाजें सुनाई देती थीं, जिससे कॉलोनी के लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल था.

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मजार परिसर में लगे थे एसी और सीसीटीवी कैमरे

लोगों के मुताबिक, मजार परिसर में एसी और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे. लोगों ने सवाल उठाया कि अंदर किस तरह की गतिविधियां होती थीं. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है.

माहौल खराब होने की कई बार कई गईं शिकायतें

निवासियों का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने पहले भी संबंधित व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया था. स्थानीय लोगों के अनुसार, करीब चार साल से एक व्यक्ति यहां दुकान चला रहा था और उसके कारण माहौल खराब होने की शिकायतें पुलिस से कई बार की गई थीं.

दुकानदारी प्रभावित होने का भी लगा आरोप

यह भी आरोप है कि कार्रवाई के बाद संबंधित व्यक्ति की दुकानदारी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते वह लोगों के साथ गाली-गलौज कर रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विवाद के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

Tags: haryana news
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