Home > हरियाणा > Elderly Doctor Rescue: ऑस्ट्रेलिया में परिवार, घर में अकेले पिता…दिल दहला देगा बुज़ुर्ग डॉक्टर के रेस्क्यू का वीडियो

Elderly Doctor Rescue: ऑस्ट्रेलिया में परिवार, घर में अकेले पिता…दिल दहला देगा बुज़ुर्ग डॉक्टर के रेस्क्यू का वीडियो

Haryana News: अपना आशियाना ऑर्गनाइज़ेशन के मेंबर राज कुमार अरोड़ा ने कहा कि हालाँकि वह आदमी एक अच्छे-खासे परिवार से था, लेकिन समय के साथ उसकी हालत काफी खराब हो गई थी.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 25, 2026 7:17:16 PM IST

बुज़ुर्ग डॉक्टर के रेस्क्यू का वीडियो
बुज़ुर्ग डॉक्टर के रेस्क्यू का वीडियो


Elderly Doctor Rescue Haryana: हरियाणा से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी को एक सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन ने उसके घर से बचाया, जहाँ वह महीनों से बहुत खराब और बिगड़ती हालत में अकेला रह रहा था. इस रेस्क्यू का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है और इसने कई लोगों को हैरान कर दिया है. यूज़र्स सवाल कर रहे हैं कि इतने लंबे समय तक ऐसी हालत पर ध्यान कैसे नहीं गया.

You Might Be Interested In

करनाल में घर से बुज़ुर्ग डॉक्टर को बचाया गया

ट्रिब्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक लोकल सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन ने एक बुज़ुर्ग होम्योपैथिक डॉक्टर को बचाया, जो मीरा घाटी चौक के पास अपने घर पर बहुत खराब हालत में अकेले रह रहे थे. अपना आशियाना ऑर्गनाइज़ेशन के मेंबर राज कुमार अरोड़ा ने कहा कि हालाँकि वह आदमी एक अच्छे-खासे परिवार से था, लेकिन समय के साथ उसकी हालत काफी खराब हो गई थी.

ऑस्ट्रेलिया में रहता है परिवार

जब ऑर्गनाइज़ेशन ने उसकी पत्नी से कॉन्टैक्ट किया, जो अपनी दो बेटियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो उसने कथित तौर पर उन्हें बताया कि उसके पति की मेंटली स्टेबल हालत ठीक नहीं है और उसने आइसोलेशन में रहने का फैसला किया है. उसने उन्हें यह भी बताया कि सेक्टर 7 में उनके घर पर उनकी देखभाल के लिए एक अटेंडेंट रखा गया है. लेकिन कहा जाता है कि उसने वहाँ रहने से मना कर दिया और मीरा घाटी चौक के पास अपने घर में अलग रहने पर ज़ोर दिया.

You Might Be Interested In

डेढ़ साल से अपने कपड़े नहीं बदले

वायरल वीडियो में ऑर्गनाइज़ेशन के मेंबर बुज़ुर्ग आदमी को घर से बाहर ले जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि पड़ोसी अपनी छतों से देख रहे हैं. वीडियो में दी गई डिटेल्स के मुताबिक, उस आदमी ने लगभग डेढ़ साल से अपने कपड़े नहीं बदले थे. उसके कपड़ों और शरीर से तेज़ बदबू आ रही थी और घर की हालत बहुत गंदी और नज़रअंदाज़ की हुई बताई गई थी.

इंटरनेट पर आ रहीं प्रतिक्रिया

कई यूज़र्स ने इस स्थिति पर दुख और गुस्सा ज़ाहिर किया, एक यूज़र ने कमेंट किया, “माता-पिता से बड़ी कोई दौलत नहीं है. जान बचाने से लेकर करनाल में अपने ही घर में भुला दिए जाने तक — यह सिर्फ़ नज़रअंदाज़ नहीं है, यह एक नैतिक नाकामी है. विदेश में मिली सफलता का कोई मतलब नहीं है अगर वह घर की इज़्ज़त छोड़ दे. एक समाज का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वह अपने बुज़ुर्गों के साथ कैसा बर्ताव करता है. बचाने के लिए धन्यवाद.”

एक और ने कहा, “क्या तथाकथित बेटे और बेटी को पता नहीं था कि उनके बुज़ुर्ग पिता घर पर अकेले हैं?” किसी और ने सवाल किया, “ऑस्ट्रेलिया में रहने का क्या मतलब है? अगर आप अपने माता-पिता का ही ख्याल नहीं रख सकते.”

You Might Be Interested In
Tags: elderly doctor KarnalElderly Doctor Rescuefamily abandonment elderlyharyana news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर नहीं देखी रश्मिका मंदाना की ये 7 फिल्में, वरना...

February 25, 2026

गर्मियों में ये टिप्स आपके चेहरे को बनाएंगी चमकदार

February 25, 2026

ईद ऑउटफिट को लेकर हैं कंफ्यूज, आयशा खान के ये...

February 25, 2026

ये है दुनिया का इकलौता खिलाड़ी, जो 299 पर नाबाद...

February 24, 2026

किस देश के पास है सबसे ज्यादा सोना, भारत का...

February 24, 2026

इन देशों में आज भी बसता है हिंदू धर्म, कितनी...

February 24, 2026
Elderly Doctor Rescue: ऑस्ट्रेलिया में परिवार, घर में अकेले पिता…दिल दहला देगा बुज़ुर्ग डॉक्टर के रेस्क्यू का वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Elderly Doctor Rescue: ऑस्ट्रेलिया में परिवार, घर में अकेले पिता…दिल दहला देगा बुज़ुर्ग डॉक्टर के रेस्क्यू का वीडियो
Elderly Doctor Rescue: ऑस्ट्रेलिया में परिवार, घर में अकेले पिता…दिल दहला देगा बुज़ुर्ग डॉक्टर के रेस्क्यू का वीडियो
Elderly Doctor Rescue: ऑस्ट्रेलिया में परिवार, घर में अकेले पिता…दिल दहला देगा बुज़ुर्ग डॉक्टर के रेस्क्यू का वीडियो
Elderly Doctor Rescue: ऑस्ट्रेलिया में परिवार, घर में अकेले पिता…दिल दहला देगा बुज़ुर्ग डॉक्टर के रेस्क्यू का वीडियो