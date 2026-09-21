Kala Jathedi: सोनीपत में गैंगस्टर का ढोल-नगाड़ों से स्वागत! 4 घंटे की कस्टडी पैरोल पर गांव पहुंचा काला जठेड़ी, दिखाया स्वैग

Kala Jathedi Gangster: हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को आज (रविवार) कस्टडी पैरोल पर गांव लाया गया. जठेड़ी गांव में उसके पहुंचने से पहले ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिस वैन से उतरते ही काला जठेड़ी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया. इस दौरान ढोल-नगाड़ों के साथ उसका स्वागत भी किया गया.

काला जठेड़ी अपनी जुड़वां बेटियों के जन्म के 80 दिन बाद आयोजित होने वाले हवन-यज्ञ, नामकरण और अन्य पारिवारिक रस्मों में शामिल होने के लिए गांव पहुंचा है. वह सुबह करीब 11 बजे गांव पहुंचा और तय समय के अनुसार शाम 4 बजे तक यहां रहेगा.

काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी ने बताया कि पहले 6 घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासनिक गाइडलाइन के अनुसार पैरोल की अवधि कम की गई. उन्होंने बताया कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की शिफ्ट 5 घंटे की होती है और पैरोल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का खर्च संबंधित पक्ष को उठाना पड़ता है.

जुड़वां बेटियों के जन्म पर भी मिली थी पैरोल

अनुराधा चौधरी ने 1 जुलाई को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में IVF तकनीक से जुड़वां बेटियों को जन्म दिया था. डिलीवरी के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी सीजेरियन डिलीवरी हुई थी. बेटियों को देखने के लिए काला जठेड़ी को उस समय भी कस्टडी पैरोल मिली थी. बाद में जठेड़ी गांव में अनुराधा चौधरी के कुआं पूजन की रस्म भी आयोजित की गई थी.

30 से ज्यादा मामलों में नाम

काला जठेड़ी के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आई है. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, फिरौती और रंगदारी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. उसे 30 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था.

2024 में हुई थी काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी

काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी 12 मार्च 2024 को दिल्ली के द्वारका सेक्टर-3 स्थित संतोष गार्डन में हुई थी. शादी समारोह में शामिल होने के लिए जठेड़ी को कोर्ट से 6 घंटे की कस्टडी पैरोल मिली थी. उस दौरान भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और उसे जेल से पुलिस सुरक्षा में शादी समारोह तक लाया गया था.