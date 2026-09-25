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Haryana Crime: महिला ने अपने ही सुहाग को मिटाने के लिए उठाई पिस्तौल, पति को दाग दीं गोलियां, बेटे ने भी दिया साथ

Jhajjar Crime: जोगेंद्र के बयान के आधार पर सेक्टर-6 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उसने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि उसकी लाइसेंसी पिस्तौल अलमारी के लॉकर में रखी थी. उसकी पत्नी और बेटे ने कथित तौर पर लॉकर तोड़कर पिस्तौल निकाल ली. इसके बाद जब वह घर के अंदर आया, तो उसके पांव पर गोली चला दी गई.

By: Hasnain Alam | Published: September 25, 2026 7:08:00 PM IST

बहादुरगढ़ में पत्नी ने पति को मारी गोली
बहादुरगढ़ में पत्नी ने पति को मारी गोली


Haryana Crime News: हरियाणा के झज्जर से पत्नी द्वारा पति को गोली मरने का मामला सामने आया है. पूरा मामला बहादुरगढ़ के गांव सांखोल का है. संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल हुए जोगेंद्र नाम के शख्स ने पुलिस को बयान दिया है. जोगेंद्र ने अपनी पत्नी पर लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारने और बेटे पर वारदात में सहयोग करने का आरोप लगाया है.. साथ ही उसने ससुराल पक्ष पर भी उकसाने का आरोप लगाया है.

जोगेंद्र के बयान के आधार पर सेक्टर-6 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. उसने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि उसकी लाइसेंसी पिस्तौल अलमारी के लॉकर में रखी थी. उसकी पत्नी और बेटे ने कथित तौर पर लॉकर तोड़कर पिस्तौल निकाल ली. इसके बाद जब वह घर के अंदर आया, तो उसके पांव पर गोली चला दी गई.

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भागने पर पीछा कर पेट में मारी गोली

बयान के अनुसार, गोली लगने के बाद वह जान बचाने के लिए बाइक लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन आरोपियों ने उसका पीछा कर पेट में भी गोली मार दी. घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

घटना के बाद शुरुआत में यह चर्चा थी कि बेटे ने ही पिता को गोली मारी है, लेकिन पुलिस बयान का इंतजार कर रही थी. गुरुवार दोपहर जोगेंद्र ने पुलिस को अपने बयान दिए, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी और बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

खतरे से बाहर है जोगेंद्र का हालत

घायल को इलाज के लिए शहर के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, यहां कार्यरत डॉक्टर पीयूष का कहना है कि उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है.

वहीं पुलिस के आलाधिकारी इस मामले में मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. हालांकि, पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच में जुट गई है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही वारदात की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

Tags: crime newsharyana news
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