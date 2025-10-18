इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की मौत पर मां का हैरान करने वाला खुलासा

Radhika Yadav Murder Case: गुरुग्राम में 10 जुलाई को इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गोली मारकर हत्या के मामले में अब पुलिस ने 420 पेज की चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल किया है. इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया था. सामाजिक तानों से परेशान होकर एक पिता अपने ही बेटी को मौत के घाट उतार सकता है ? इस घटना के बाद से सैकड़ों की संख्या में लोगों के अंदर भारी रोष भी देखने को मिला था. राधिका के पिता दीपक यादव पर ही हत्या का आरोप लगा है. चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें हत्या की वजह और कुछ नहीं केवल सामाजिक ताने बताए गए हैं.

चार्जशीट में क्या हुआ मुख्य खुलासा:

आरोपी पिता दीपक यादव ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि लोग राधिका के ‘छोटे कपड़े’ पहनकर टेनिस खेलने पर उन्हें रोजाना ताने मारा करते थे, जिससे वह परेशान था और महसूस करता था कि उसकी ‘खानदान की काफी बदनामी’ भी हो रही है. इसी तनाव की वजह से उसने बेटी को टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए कहा था.

हत्या से पहले का घटनाक्रम की कहानी:

हत्या से ठीक चार दिन पहले राधिका और उसके पिता के बीच एकेडमी बंद करने को लेकर एक बड़ा झगड़ा भी हुआ था. वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच कहा-सुनी हुई थी. जिसके बाद से गुस्से में आकर आरोपी दीपक यादव ने खाना बनाते समय रसोई में मौजूद राधिका पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी.

घटना पर मां ने किया चौंकाने वाला खुलासा:

पुलिस ने राधिका की मां मंजू यादव समेत 33 लोगों के बयान दर्ज किए हैं. मंजू यादव ने पहली बार सामने आए बयान में बताया कि हत्या के समय वह घर पर थीं, लेकिन बुखार की वजह से वह अपने कमरे में आराम कर रही थीं. उन्होंने गोली चलते नहीं देखा, बल्कि कुकर की सीटी के बाद एक धमाका और बेटी की चीख सुनाई दी थी. रसोई में जाने पर उन्होंने राधिका को फर्श पर पड़ा पाया.

वारदात के बाद आरोपी पिता दीपक यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और मौके से रिवॉल्वर को भी बरामद कर लिया गया था. फिलहाल, इस चार्जशीट में यह पुष्टि हुई है कि सामाजिक ताने और बेटी के टेनिस करियर को लेकर हुए विवाद ने इस खौफनाक दीपक यादन को खौफनाक वारदात करने पर मजबूर कर दिया था.