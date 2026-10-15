Fact Check: क्या सच में हो गई IIT बाबा की मौत? सोशल मीडिया पर उड़ी सनसनी; हरियाणा पुलिस ने बताई पूरी सच्चाई

IIT Baba Death Rumour: प्रयागराज महाकुंभ 2025 से रातों-रात सुर्खियों में आए ‘IIT बाबा’ अभय सिंह को लेकर अचानक ऐसी खबर वायरल हुई, जिसने उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया. दावा किया गया कि IIT बाबा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उनका शव बरामद हुआ है. देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी. लेकिन क्या वाकई IIT बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहें? ऐसे में चलिए विस्तार से जाने कि हरियाणा पुलिस ने इस दावे पर क्या कहा है और सच्चाई सामने आने के बाद पूरा मामला कैसे पलट गया.

IIT बाबा की मौत की खबर में कितना सच?

सोशल मीडिया पर अभय सिंह की मौत से जुड़ी पोस्ट और दावे सामने आने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. कुछ पोस्ट में तो यहां तक दावा किया गया कि उनका शव बेडरूम से बरामद हुआ है. हालांकि, अब हिसार पुलिस ने इन तमाम दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.

हिसार पुलिस के सोशल मीडिया प्रभारी अमरिंदर सिंह ने साफ किया कि वायरल हो रही खबर का IIT बाबा से कोई संबंध नहीं है. उनके मुताबिक, PLA इलाके में कुछ दिन पहले राहुल जैन नाम के एक व्यक्ति का शव मिला था. इसी घटना को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से IIT बाबा की मौत से जोड़ दिया गया.

पुलिस ने बताया वायरल खबर का सच

पुलिस अधिकारी ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि के ऐसी खबरों को आगे न बढ़ाएं. उन्होंने साफ किया कि बरामद शव हिसार निवासी राहुल जैन का था, न कि अभय सिंह का. यानी IIT बाबा की मौत का दावा फिलहाल पूरी तरह फर्जी है.

कौन हैं IIT बाबा अभय सिंह?

अभय सिंह को 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के दौरान खास पहचान मिली थी. IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अभय सिंह ने बाद में डिजाइन में मास्टर्स किया. इसके बाद वे कनाडा गए और वहां नौकरी भी की. वहां उनकी सैलरी काफी अच्छी थी, लेकिन बाद में मानसिक तनाव और जीवन से जुड़ी परेशानियों के बीच कॉर्पोरेट करियर छोड़कर आध्यात्म का रास्ता चुन लिया. महाकुंभ में उनके साधु रूप और IIT बैकग्राउंड ने उन्हें इंटरनेट पर खूब वायरल कर दिया था.