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Haryana Crime News: गैर महिला के साथ होटल में रोज मनाता था रंगरलियां, फिर एक दिन बीवी ने कुछ ऐसा कर दिया कि …

रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में हाई वॉल्टेज ड्रामा होने लगा, जिसके देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. दोनों में लंबे समय तक बहस होने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Kunal Mishra | Published: July 17, 2026 3:05:19 PM IST

Haryana Crime News: गैर महिला के साथ होटल में रोज मनाता था रंगरलियां, फिर एक दिन बीवी ने कुछ ऐसा कर दिया कि …


Husband Caught Red Handed Faridabad: अक्सर शादीशुदा लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक मामला हरियाणा के फरीदाबाद से भी सामने आया है, जहां एक पत्नी को अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा. आरोप है कि पति होटल में अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ रंगरलियां मना रहा था. दोनों होटल से बाहर निकल रहे थे, जिसके बाद उसकी पत्नी और मां ने उसे होटल से बाहर निकलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. दोनों पक्षों में बहस छिड़ गई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ. माना जा रहा है कि उसकी पत्नी अविवाहित है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में हाई वॉल्टेज ड्रामा होने लगा, जिसके देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. दोनों में लंबे समय तक बहस होने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

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क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला फरीदाबाद के सराय मार्केट इलाके में हुआ था. घटना 15 जुलाई शाम 4 बजे की बताई जा रही है. माना जा रहा है कि होटल के बाहर उसकी मां और पत्नी घात लगाए बैठी थी. खास बात यह है कि जो महिला आरोपी युवक के साथ होटल में थी उसे पति के परिजनों ने पकड़ लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती खुद को छुड़ाने की गुहार लगा रही थी. वह रोते-रोते और गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी कि मुझे छोड़ दो प्लीज मुझे जाने दो. आरोप है कि परिजनों ने उसका फोन भी जब्त कर लिया था. 

देर तक चला हाई वॉल्टेज ड्रामा 

मिली जानकारी के मुताबिक यह मामला बीच सड़क पर लंबे समय तक चलता रहा. जिसे देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जमा हो गई थी. आरोप है कि पति के परिजनों ने दोनों के मोबाइल फोन छीन लिए थे. हालांकि, मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा था.

Tags: Haryana Crime
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