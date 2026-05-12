Home > हरियाणा > Haryana Crime: लड़की को होटल ले गया युवक, फिर एक और लड़के को बुलाया, फिर अंदर क्या हुआ? जानकर होश उड़ जाएंगे!

Haryana Crime: लड़की को होटल ले गया युवक, फिर एक और लड़के को बुलाया, फिर अंदर क्या हुआ? जानकर होश उड़ जाएंगे!

Hisar Hotel Student Death Case: पुलिस को दी शिकायत में छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी 24 साल की बेटी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहती थी. वह अक्सर शनिवार को घर आती थी. 9 मई की दोपहर करीब ढाई बजे वह घर के लिए निकली थी.

By: Hasnain Alam | Last Updated: May 12, 2026 8:53:58 PM IST

हिसार छात्रा मौत मामला
हिसार छात्रा मौत मामला


Hisar Hotel Student Death Case: हरियाणा के हिसार में एक लड़की का शव मिलने के मामले में हैरान करने वाली बात सामने आई है. छात्रा को परिजनों ने दो युवकों पर उससे गैंगरेप करने के बाद गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने बताया कि छात्रा के परिजनों के बयान पर दो युवकों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. साथ ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

पुलिस को दी शिकायत में छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी 24 साल की बेटी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहती थी. वह अक्सर शनिवार को घर आती थी. 9 मई की दोपहर करीब ढाई बजे वह घर के लिए निकली थी. आरोप है कि भिवानी जिले निवासी रवि उस पर दबाव बनाकर उसे एक होटल में ले गया. वहां भिवानी जिले का ही सचिन पहले से मौजूद था.

You Might Be Interested In

रेप के बाद में गला दबाकर हत्या का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने उसके साथ रेप किया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद रवि खुद ही पुलिस के पास पहुंच गया और छात्रा के फंदा लगाने की बात कही.

परिजनों ने बताया कि 7 मई को छात्रा ने अपनी मां को बताया था कि रवि और सचिन उसे परेशान कर रहे हैं. छात्रा की मां ने 9 मई की सुबह दोनों युवकों को फोन भी किया था. दोनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी. आरोप है कि रवि छात्रा पर अकेले में मिलने का दबाव बना रहा था. उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी.

रवि और छात्रा की होटल रजिस्टर में एंट्री दर्ज

वहीं पुलिस के अनुसार 9 मई को दोपहर बाद करीब 3 बजे छात्रा होटल में गई थी. रवि और छात्रा की होटल रजिस्टर में एंट्री दर्ज है. 10 मई को सुबह साढ़े 10 बजे रवि अकेला होटल से बाहर निकला. वह कमरे की चाबी भी अपने साथ ले गया.

कमरे से किसी के बाहर नहीं आने पर होटल कर्मचारियों को अनहोनी की आशंका हुई. उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई. इसके बाद किसी तरह दरवाजा खोला गया. अंदर बेड पर छात्रा मृत मिली.

ये भी पढ़ें:- गुरुग्राम में हिंदू महिला ने की मुस्लिम महिला से शादी, मंदिर में लिए 7 फेरे, अब पुलिस से कर दी ये मांग

होटल में मिला था छात्रा का शव

भिवानी जिले की रहने वाली छात्रा शहर के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी और 9 मई की दोपहर से लापता थी. इसके बाद हिसार में रोडवेज बस स्टैंड के पास एक होटल में रविवार शाम छात्रा का शव मिला था. पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. विसरा सैंपल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें:-हिसार के होटल में भीषण आग, 5km दूर तक देखा गया धुआं; युवती ने जंप करके बचाई जान

Tags: haryana newsharyana policeHisar news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से...

May 12, 2026

गर्मियों में बालों के लिए बेहतरीन है दही, जानें फायदे

May 12, 2026

निमरत कौर ने किए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन

May 12, 2026

गर्मियों में भिंडी खाने के हैं गजब के फायदे

May 12, 2026

क्या हंता वायरस से डरने की जरूरत है?

May 12, 2026

खरबूज के साथ जहर बन जाती हैं 6 चीजें

May 12, 2026
Haryana Crime: लड़की को होटल ले गया युवक, फिर एक और लड़के को बुलाया, फिर अंदर क्या हुआ? जानकर होश उड़ जाएंगे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Haryana Crime: लड़की को होटल ले गया युवक, फिर एक और लड़के को बुलाया, फिर अंदर क्या हुआ? जानकर होश उड़ जाएंगे!
Haryana Crime: लड़की को होटल ले गया युवक, फिर एक और लड़के को बुलाया, फिर अंदर क्या हुआ? जानकर होश उड़ जाएंगे!
Haryana Crime: लड़की को होटल ले गया युवक, फिर एक और लड़के को बुलाया, फिर अंदर क्या हुआ? जानकर होश उड़ जाएंगे!
Haryana Crime: लड़की को होटल ले गया युवक, फिर एक और लड़के को बुलाया, फिर अंदर क्या हुआ? जानकर होश उड़ जाएंगे!