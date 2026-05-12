Haryana Crime: लड़की को होटल ले गया युवक, फिर एक और लड़के को बुलाया, फिर अंदर क्या हुआ? जानकर होश उड़ जाएंगे!

Hisar Hotel Student Death Case: हरियाणा के हिसार में एक लड़की का शव मिलने के मामले में हैरान करने वाली बात सामने आई है. छात्रा को परिजनों ने दो युवकों पर उससे गैंगरेप करने के बाद गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने बताया कि छात्रा के परिजनों के बयान पर दो युवकों के खिलाफ हत्या और गैंगरेप की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. साथ ही आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

पुलिस को दी शिकायत में छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी 24 साल की बेटी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहती थी. वह अक्सर शनिवार को घर आती थी. 9 मई की दोपहर करीब ढाई बजे वह घर के लिए निकली थी. आरोप है कि भिवानी जिले निवासी रवि उस पर दबाव बनाकर उसे एक होटल में ले गया. वहां भिवानी जिले का ही सचिन पहले से मौजूद था.

रेप के बाद में गला दबाकर हत्या का आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने उसके साथ रेप किया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद रवि खुद ही पुलिस के पास पहुंच गया और छात्रा के फंदा लगाने की बात कही.

परिजनों ने बताया कि 7 मई को छात्रा ने अपनी मां को बताया था कि रवि और सचिन उसे परेशान कर रहे हैं. छात्रा की मां ने 9 मई की सुबह दोनों युवकों को फोन भी किया था. दोनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी थी. आरोप है कि रवि छात्रा पर अकेले में मिलने का दबाव बना रहा था. उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी.

रवि और छात्रा की होटल रजिस्टर में एंट्री दर्ज

वहीं पुलिस के अनुसार 9 मई को दोपहर बाद करीब 3 बजे छात्रा होटल में गई थी. रवि और छात्रा की होटल रजिस्टर में एंट्री दर्ज है. 10 मई को सुबह साढ़े 10 बजे रवि अकेला होटल से बाहर निकला. वह कमरे की चाबी भी अपने साथ ले गया.

कमरे से किसी के बाहर नहीं आने पर होटल कर्मचारियों को अनहोनी की आशंका हुई. उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई. इसके बाद किसी तरह दरवाजा खोला गया. अंदर बेड पर छात्रा मृत मिली.

ये भी पढ़ें:- गुरुग्राम में हिंदू महिला ने की मुस्लिम महिला से शादी, मंदिर में लिए 7 फेरे, अब पुलिस से कर दी ये मांग

होटल में मिला था छात्रा का शव

भिवानी जिले की रहने वाली छात्रा शहर के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रही थी और 9 मई की दोपहर से लापता थी. इसके बाद हिसार में रोडवेज बस स्टैंड के पास एक होटल में रविवार शाम छात्रा का शव मिला था. पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. विसरा सैंपल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें:-हिसार के होटल में भीषण आग, 5km दूर तक देखा गया धुआं; युवती ने जंप करके बचाई जान