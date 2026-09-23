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हरियाणा में लव मैरिज करने वालों की ही नहीं, बल्कि साथ देने वालों की भी आएगी शामत! सामाजिक पंचायत ने जारी किया फरमान

Hisar Love Marriage Boycott: हिसार के आर्य नगर गांव में प्रेम विवाह को लेकर लिया गया एक सामाजिक फैसला चर्चा में है. गांव में हुई एक सामाजिक पंचायत में प्रस्ताव रखा गया कि अगर गांव का कोई युवक-युवती अपनी पसंद से शादी करता है तो ऐसे दंपति का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा.

By: Shristi S | Published: September 23, 2026 6:52:43 PM IST

हरियाणा में लव मैरिज करने वालों की ही नहीं, बल्कि साथ देने वालों की भी आएगी शामत!
हरियाणा में लव मैरिज करने वालों की ही नहीं, बल्कि साथ देने वालों की भी आएगी शामत!


Haryana Love Marriage Social Boycott: हरियाणा के हिसार जिले के आर्य नगर गांव में प्रेम विवाह को लेकर लिया गया एक सामाजिक फैसला चर्चा में है. गांव में हुई एक सामाजिक पंचायत में प्रस्ताव रखा गया कि अगर गांव का कोई युवक-युवती अपनी पसंद से शादी करता है तो ऐसे दंपति का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा. इतना ही नहीं, ऐसे विवाह का समर्थन करने वाले परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात प्रस्ताव में कही गई है. यह बैठक करीब 1000 ग्रामीणों की मौजूदगी में हुई थी. यह फैसला रविवार 20 सितंबर 2026 को लिया गया. 

तीन शादियों के बाद सामने आया प्रस्ताव

मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में आर्य नगर में एक ही गांव के तीन जोड़ों की शादी हुई. सरपंच रतन सिंह के मुताबिक, इनमें दो जोड़े अलग-अलग जातियों से थे, जबकि एक जोड़ा एक ही जाति का था. इसके बाद गांव के बुजुर्गों की बैठक बुलाई गई. इसकी अध्यक्षता गांव के बुजुर्ग कुलवंत गोसला ने की. प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जो घर-घर जाकर ग्रामीणों की राय लेगी और प्रेम विवाह पर रोक से जुड़े फैसले को लेकर लोगों से चर्चा करेगी. 

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निर्वाचित पंचायत ने फैसले से बनाई दूरी

आर्य नगर के सरपंच रतन सिंह भी बैठक में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इस फैसले में निर्वाचित ग्राम पंचायत की कोई भूमिका नहीं है. यह निर्णय ग्रामीणों की सामाजिक पंचायत में लिया गया है. गांव के निवासी भजन लाल ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ग्रामीण गांव की हर लड़की को अपनी बेटी मानते हैं. प्रेम विवाह की यह परंपरा लंबे समय से चले आ रहे सामाजिक रीति-रिवाजों के खिलाफ मानी जा रही है. 

मामले पर क्या है SP सिद्धांत जैन का कहना?

मामले पर हिसार के SP सिद्धांत जैन ने कहा कि पुलिस मामले को देखेगी और ऐसे जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी. किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. 

वरिष्ठ वकील कमल आनंद ने बताया संवैधानिक अधिकार

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कमल आनंद के मुताबिक, अपनी सहमति से शादी करने वाले वयस्कों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवनसाथी चुनने का मौलिक अधिकार है. सामाजिक बहिष्कार का ऐसा फरमान कानूनी वैधता नहीं रखता और परिस्थितियों के आधार पर आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है. 

Tags: haryanahome-hero-pos-6Love marriage
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