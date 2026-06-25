Video: आज मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ…हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी ने रोते हुए बयां किया दर्द

Dimple Chaudhary Car Attacked: उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बॉर्डर इलाके में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी पर हमला हुआ. इस पूरे मामले पर डिंपल चौधरी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दो युवकों ने डंडे से उनकी कार का आगे का शीशा तोड़ दिया. डिंपल चौधरी का रोते हुए एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि बेशर्मी की भी एक हद होती है. मैं अपनी बहन के घर जा रही थी. देखिए उन्होंने मेरी कार का क्या हाल कर दिया है.

इसके अलावा, डिंपल ने आगे बताया कि सोमवार को वह अपने छोटे भाई के साथ बुलंदशहर के सिकंदराबाद में अपनी छोटी बहन से मिलने जा रही थीं.

हमलावरों ने कार पर किया हमला

डिंपल ने आगे बताया कि रात करीब 11:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने उनकी ब्रेजा कार को निशाना बनाया. हमले के तुरंत बाद दोनों हमलावर मौके से भाग गए. इसके बाद जांच में पता चला कि यह मालमा बुलंदशहर का नहीं, बल्कि ग्रेटर नोएडा के अल्फा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. यह कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि घटना दोनों इलाकों के बॉर्डर पर हुई थी. ग्रेटर नोएडा पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

📍 Bulandshahr, Uttar Pradesh An attack was reported on Haryana-based dancer Dimple Chaudhary. She alleges that two youths broke her car’s front windshield with sticks. She also claims she had received phone threats earlier. pic.twitter.com/G5eowKBXov — kavya (@kavya_8969) June 25, 2026







यह भी पढ़ें – ‘तुम्हारी शर्ट में कुछ फंसा है…’, कहकर सहेली को वॉशरूम ले गई छात्रा, फिर कर दिया बड़ा कांड

डिंपल ने क्या कहा?

डिंपल ने आगे बताया कि एक ड्राइवर कार चला रहा था. रास्ते में हम एक सीएनजी पंप पर रुके, जहां मेरे भाई ने कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स खरीदे. इस दौरान मैं फोन पर एक दोस्त से बात भी कर रही थी. जानलेवा हमला रात करीब 11:30 बजे हुआ. मेरे भाई और ड्राइवर मुझे तुरंत अस्पताल ले गए. उसके बाद मैं अपनी बहन के घर नहीं गई; मैं अपने घर वापस आ गई. इसके अलावा, डिंपल ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमले के समय उनके पास न तो कोई बॉडीगार्ड था और न ही गाड़ी में कोई हथियार. उन्होंने कहा कि हमलावर आसानी से उनकी जान ले सकते थे.

फोन पर जान से मिल चुकी मारने की धमकी

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पिछली बार जब मुझे फोन पर धमकी मिली थी तो मैंने चौकी में जाकर शिकायत भी दी थी. वहां पुलिसकर्मी से आरोपी से फोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन करीब दो घंटे तक थाने में बैठाए रखा. जब कुछ नहीं हुआ तो घर लौट आई. अभी तक उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब जानलेवा हमला हुआ.

यह भी पढ़ें – सिर की हड्डी टूटी, जांघ पर गहरे खरोंच के निशान, जन्मदिन पर बॉयफ्रेंड से मिलने गई लड़की का रेत के अंदर दबा मिला शव