Home > क्राइम > Video: आज मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ…हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी ने रोते हुए बयां किया दर्द

Video: आज मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ…हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी ने रोते हुए बयां किया दर्द

Dimple Chaudhary Attacked: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी की कार पर रात के अंधेरे में हमला हुआ. इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है. जिसमें वो रोते हुए नजर आ रही है.

By: Sohail Rahman | Published: June 25, 2026 6:47:45 PM IST

हरियाणवी सिंगर डिंपल चौधरी की कार पर हुआ हमला
हरियाणवी सिंगर डिंपल चौधरी की कार पर हुआ हमला


Dimple Chaudhary Car Attacked: उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बॉर्डर इलाके में हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी पर हमला हुआ. इस पूरे मामले पर डिंपल चौधरी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दो युवकों ने डंडे से उनकी कार का आगे का शीशा तोड़ दिया. डिंपल चौधरी का रोते हुए एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि बेशर्मी की भी एक हद होती है. मैं अपनी बहन के घर जा रही थी. देखिए उन्होंने मेरी कार का क्या हाल कर दिया है.

इसके अलावा, डिंपल ने आगे बताया कि सोमवार को वह अपने छोटे भाई के साथ बुलंदशहर के सिकंदराबाद में अपनी छोटी बहन से मिलने जा रही थीं.

You Might Be Interested In

हमलावरों ने कार पर किया हमला

डिंपल ने आगे बताया कि रात करीब 11:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार हमलावरों ने उनकी ब्रेजा कार को निशाना बनाया. हमले के तुरंत बाद दोनों हमलावर मौके से भाग गए. इसके बाद जांच में पता चला कि यह मालमा बुलंदशहर का नहीं, बल्कि ग्रेटर नोएडा के अल्फा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. यह कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि घटना दोनों इलाकों के बॉर्डर पर हुई थी. ग्रेटर नोएडा पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.



यह भी पढ़ें – ‘तुम्हारी शर्ट में कुछ फंसा है…’, कहकर सहेली को वॉशरूम ले गई छात्रा, फिर कर दिया बड़ा कांड

डिंपल ने क्या कहा?

डिंपल ने आगे बताया कि एक ड्राइवर कार चला रहा था. रास्ते में हम एक सीएनजी पंप पर रुके, जहां मेरे भाई ने कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स खरीदे. इस दौरान मैं फोन पर एक दोस्त से बात भी कर रही थी. जानलेवा हमला रात करीब 11:30 बजे हुआ. मेरे भाई और ड्राइवर मुझे तुरंत अस्पताल ले गए. उसके बाद मैं अपनी बहन के घर नहीं गई; मैं अपने घर वापस आ गई. इसके अलावा, डिंपल ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमले के समय उनके पास न तो कोई बॉडीगार्ड था और न ही गाड़ी में कोई हथियार. उन्होंने कहा कि हमलावर आसानी से उनकी जान ले सकते थे.

फोन पर जान से मिल चुकी मारने की धमकी

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पिछली बार जब मुझे फोन पर धमकी मिली थी तो मैंने चौकी में जाकर शिकायत भी दी थी. वहां पुलिसकर्मी से आरोपी से फोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन करीब दो घंटे तक थाने में बैठाए रखा. जब कुछ नहीं हुआ तो घर लौट आई. अभी तक उस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब जानलेवा हमला हुआ.

यह भी पढ़ें – सिर की हड्डी टूटी, जांघ पर गहरे खरोंच के निशान, जन्मदिन पर बॉयफ्रेंड से मिलने गई लड़की का रेत के अंदर दबा मिला शव

Tags: Dimple Chaudhary
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

T2OI में डेब्यू करने वाले सबसे कम्र के भारतीय खिलाड़ी,...

June 25, 2026

अलका याग्निक को कौन-सी बीमारी है?

June 25, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 25, 2026

ज्यादा गरम मसाले खाने के नुकसान

June 25, 2026

नारायण के दशावतार, जानिए कब लिया कौन-सा अवतार?

June 25, 2026

भारत या पाकिस्तान? LPG सिलेंडर कहां है सस्ता, जानके चौंक...

June 25, 2026
Video: आज मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ…हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी ने रोते हुए बयां किया दर्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: आज मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ…हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी ने रोते हुए बयां किया दर्द
Video: आज मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ…हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी ने रोते हुए बयां किया दर्द
Video: आज मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ…हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी ने रोते हुए बयां किया दर्द
Video: आज मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ…हरियाणवी डांसर डिंपल चौधरी ने रोते हुए बयां किया दर्द