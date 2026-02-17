Haryana Water Crisis: इंदौर के बाद हरियाणा में जहरीले पानी का खौफ! 12 लोगों की गई जान; बढ़ता जा रहा मौतों का आंकड़ा

Polluted Water: हरियाणा के पलवल ज़िले के छायंसा गांव में पिछले 15 दिनों में 5 स्कूली बच्चों समेत कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है. वहां के लोगों और हेल्थ अधिकारियों को शक है कि ये खराब पीने के पानी की वजह से हुआ है. गांव वालों का कहना है कि पहली तीन मौतें करीब 15 दिन पहले अचानक बीमार पड़ने के बाद हुईं, और तब से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. गांव के हर घर में अब कोई न कोई बुखार, खांसी, बदन दर्द और उल्टी जैसे लक्षणों से परेशान है, और कई मरीज़ कई बार हॉस्पिटल जाने के बाद भी गंभीर हालत में हैं.

हरियाणा में क्यों हुईं इतनी मौतें

हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें गांव में कैंप कर रही हैं और सैकड़ों लोगों की स्क्रीनिंग कर रही हैं और उनके ब्लड सैंपल इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन अधिकारियों को अभी तक मौतों का पक्का कारण पता नहीं चला है. ज़्यादातर पीड़ितों में एक जैसे लक्षण दिखे. लोगों का मानना ​​है कि खराब पीने का पानी इसकी वजह हो सकता है. लगभग 5,000 लोगों का यह गांव कई तरह के सोर्स पर निर्भर है: म्युनिसिपल सप्लाई कम, घरों में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, बाहर से टैंकर का पानी लाना, और पास के हिथिन शहर से RO-ट्रीटेड पानी. कई घरों में अंडरग्राउंड टैंक में पानी जमा होता है जिन्हें कभी-कभी भरा जाता है. गांववालों ने यह भी सवाल उठाया कि हेपेटाइटिस B और C को सिर्फ़ कुछ मौतों की वजह क्यों बताया गया है, जबकि दूसरों को मल्टी-ऑर्गन फेलियर और लिवर इन्फेक्शन की वजह से बताया गया है – जिससे पानी से होने वाली बीमारियों को लेकर बड़ी चिंताएं बढ़ गई हैं.

हरियाणा में हो रही जांच

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 1 फरवरी को जांच शुरू की, मेडिकल रिकॉर्ड और सैंपल इकट्ठा किए. अब तक टेस्ट किए गए लगभग 300 ब्लड सैंपल में से सर्फ दो में हेपेटाइटिस B या C की पुष्टि हुई है. 400 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है. पीने के पानी के टेस्ट भी शुरू हो गए हैं, इकट्ठा किए गए 107 घरेलू पानी के सैंपल में से 23 क्वालिटी चेक में फेल हो गए, जिसमें स्टोर किए गए पानी में बैक्टीरिया का बढ़ना और क्लोरीनेशन ठीक से नहीं होना दिखा.

