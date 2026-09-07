SIR Process: 35 साल बाद 2 भाइयों को मिलाने में SIR ने कैसे की मदद? हरियाणा की कहानी कर देगी हैरान

SIR Process: एसआईआर को लेकर अक्सर नकारात्मक खबरें हीं सामने आती है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे, जिसके आपका नजरिया बदल जाएगा. दरअसल, पूरा मामला यह है कि हरियाणा के जींद में वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) के तहत स्कूल के पुराने रिकॉर्ड की जांच करने की एक आम प्रक्रिया, एक भावुक पारिवारिक मिलन में बदल गई. इससे 35 साल से अलग रह रहे दो भाई आपस में मिल पाए.

पंजाब में पिछले 35 सालों से रह रहे सीताराम अपने पुराने स्कूल का सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने पैतृक गांव मनोहरपुर गए थे. SIR वेरिफिकेशन के लिए इस डॉक्यूमेंट की जरूरत थी.

दिव्यांग सीताराम बचपन में भी चले गए थे पंजाब

दिव्यांग सीताराम बचपन में ही घर छोड़कर पंजाब चले गए थे. उन्होंने कई सालों तक अलग-अलग जगहों पर काम किया, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी की नौकरी भी शामिल थी और आखिर में उन्हें पंजाब में ग्रुप-D की सरकारी नौकरी मिल गई. मनोहरपुर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां सीताराम पढ़े थे, स्टाफ ने उनके रिकॉर्ड की जांच शुरू की. इस प्रक्रिया के तहत, उन्होंने उनकी पहचान पक्की करने के लिए गांव के लोगों से संपर्क किया. यह जानकारी जब उनके भाई कृष्णा तक पहुंची तो वो मचल उठा और अपने भाई से मिलने के लिए बेताब हो गया.

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3 दशक से भाई को ढूंढ रहा था

कृष्णा यह जानकर हैरान रह गए कि जिस भाई को वे तीन दशकों से ढूंढ रहे थे, वह स्कूल में ही है. उन्होंने तुरंत बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क किया और पुष्टि की कि सीताराम सचमुच उनके छोटे भाई हैं. इसके बाद वे तुरंत स्कूल पहुंचे. 35 साल बाद दोनों भाई आमने-सामने आए. इसके बाद का नजारा देख किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी. उन्होंने एक-दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. बताया जाता है कि सीताराम ने अपने बड़े भाई के पैर छुए और इस भावुक पल ने स्कूल स्टाफ और वहां मौजूद अन्य लोगों को भी भावुक कर दिया.

बाद में दोनों भाई एक साथ स्कूटर पर रवाना हुए और इस तरह साढ़े तीन दशक की जुदाई का अंत एक बेहद अप्रत्याशित तरीके से हुआ. सीताराम छह भाइयों में पांचवें नंबर पर हैं. जींद छोड़ने के बाद उन्होंने पंजाब में कई दशक बिताए और राज्य सरकार की नौकरी पाने से पहले तरह-तरह के काम किए.

AERO ने क्या कहा?

एडिशनल असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) डॉ. रमेश कुमार का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना को एक यादगार अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि जो काम एक प्रशासनिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तौर पर शुरू हुआ था, वह 35 साल से अलग रह रहे दो भाइयों के मिलन पर खत्म हुआ.



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