Haryana School Holidays 2026: हरियाणा में समय से पहले Summer Vacation! CM सैनी का बड़ा ऐलान, जानें किस तारीख से बंद होंगे स्कूल

Haryana School Holidays 2026: बच्चे सालभर छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं और गर्मियों की छुट्टियां ऐसी छुट्टियां होती हैं जिनमे फैमिली आकर अपने बच्चों की ट्रिप पर ले जाने का प्लान करती है. अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरी भारत में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति के बीच, हरियाणा के स्कूलों के लिए गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है. ताज़ा अपडेट के अनुसार, राज्य के सरकारी और निजी स्कूल 1 जून से 30 जून, 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहने की उम्मीद है.

शेड्यूल में हुआ बदलाव

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित कई उत्तरी राज्य, अत्यधिक गर्मी की स्थिति के कारण स्कूलों के शेड्यूल में बदलाव कर रहे हैं. अधिकारियों ने स्कूलों और अभिभावकों को स्कूल फिर से खुलने की तारीखों में किसी भी और विस्तार या बदलाव के लिए आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने की सलाह दी है.

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गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा पर ताज़ा अपडेट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे-जैसे पूरे हरियाणा में तापमान बढ़ता जा रहा है, राज्य सरकार ने छात्रों को भीषण लू की स्थिति से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं. रिपोर्टों से पता चलता है कि शिक्षा विभाग ने सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों के लिए गर्मियों की छुट्टियों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं.

छुट्टियों के अपडेट तारीख हरियाणा स्कूल गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने की तारीख 1 जून, 2026 हरियाणा स्कूल गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने की तारीख 30 जून, 2026 स्कूल फिर से खुलने की संभावित तारीख 1 जुलाई, 2026

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