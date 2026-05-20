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Haryana School Summer Vacation 2026 Dates: हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का एलान; जानिए कब से बंद होंगे स्कूल

Haryana School Summer Vacation 2026 Dates: हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच स्कूलों में छुट्टियों का एलान, जानिए कब से बंद हो रहे हैं स्कूल और क्या आगे भी बढ़ेंगी तारीखें? पूरी जानकारी यहां देखें.

By: Shivani Singh | Published: May 20, 2026 11:09:31 PM IST

Haryana School Summer Vacation 2026 Dates: हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का एलान; जानिए कब से बंद होंगे स्कूल


Haryana School Summer Vacation 2026 Dates: हरियाणा में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. उत्तर भारत में लगातार बढ़ते पारे के बीच, हरियाणा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों (Summer Vacation) की घोषणा कर दी गई है. लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, राज्य के स्कूल 1 जून से 30 जून 2026 तक बंद रहेंगे. 1 जुलाई 2026 से दोबारा स्कूल खुलने की उम्मीद है.

हरियाणा स्कूल समर वेकेशन 2026

कार्यक्रम तारीख
छुट्टियों की शुरुआत 1 जून, 2026
छुट्टियों का आखिरी दिन 30 जून, 2026
स्कूल खुलने की संभावित तारीख 1 जुलाई, 2026

गर्मी के चलते पहले ही बदल दिए गए थे टाइमिंग

जून की छुट्टियों से ठीक पहले, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और हिसार जैसे कई शहरों के स्कूलों ने बच्चों को दोपहर की झुलसाने वाली धूप से बचाने के लिए टाइमिंग में बदलाव कर दिया था. बहुत से स्कूलों ने क्लासेस सुबह जल्दी शुरू कर दी थीं ताकि बच्चे दोपहर की तपन से बच सकें.

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क्या आगे भी बढ़ सकती हैं छुट्टियां

जैसे हालात हैं, माता-पिता और बच्चों के मन में यह सवाल ज़रूर है कि क्या छुट्टियां जुलाई में भी आगे बढ़ेंगी? अधिकारियों का कहना है कि छुट्टियों को आगे बढ़ाना पूरी तरह से मौसम के मिजाज और भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अलर्ट पर निर्भर करेगा। अगर जून के आखिर में भी गर्मी से राहत नहीं मिली, तो सरकार इस पर आगे फैसला लेगी।

अलग-अलग स्कूलों के लिए क्या हैं नियम?

राज्य के सभी सरकारी स्कूल 1 जून से 30 जून तक पूरी तरह बंद रहेंगे. हालांकि, शिक्षकों और स्टाफ को इस दौरान प्रशासनिक कामों के लिए अलग से निर्देश दिए जा सकते हैं. प्राइवेट स्कूलों को भी सरकार के इस शेड्यूल का पालन करने को कहा गया है. कुछ प्राइवेट स्कूल छुट्टियों के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन एक्टिविटीज़, हॉलिडे होमवर्क या समर कैंप का आयोजन कर सकते हैं. हरियाणा में चल रहे केंद्रीय विद्यालयों का शेड्यूल थोड़ा अलग हो सकता है (आमतौर पर यह मई के दूसरे हफ्ते से जून के मध्य तक रहता है), क्योंकि इनका फैसला केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS, नई दिल्ली) लेता है. इसलिए पेरेंट्स स्कूल के ऑफिशियल नोटिस पर नजर बनाए रखें.

बच्चों और पेरेंट्स के लिए जरूरी गाइडलाइंस

गर्मियों की इन छुट्टियों में मौज-मस्ती के साथ-साथ सेहत का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है. डॉक्टरों और शिक्षा विभाग ने कुछ जरूरी बातें साझा की हैं:

  • दोपहर में बाहर जाने से बचें: दोपहर के वक्त जब धूप सबसे तेज हो, बच्चों को बाहर न खेलने दें.
  • हाइड्रेटेड रहें: प्यास न भी लगी हो, तो भी थोड़ी-थोड़ी देर में पानी, नींबू पानी या ओआरएस (ORS) लेते रहें.
  • सूती कपड़े पहनें: हल्के रंग के और ढीले-ढाले सूती (cotton) कपड़े पहनें ताकि शरीर को हवा लगती रहे.
  • अपडेट रहें: स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप या ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करते रहें ताकि किसी भी बदलाव की जानकारी तुरंत मिल सके.

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