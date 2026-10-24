Haryana Power Employees Call Off Strike: हड़ताल खत्म, गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा को राहत; जल्द सामान्य होगी बिजली-पानी की सप्लाई

Haryana Power Employees Call Off Strike: बिजली और पानी संकट से जूझ रहे गुरुग्राम समेत हरियाणा प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने गुरुग्राम की प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस देने से रोकने के सरकार के कदम के बाद हड़ताल वापस ले ली है. माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के दौरान बिजली और पानी की सुविधा सामान्य हो जाएगी. हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने राज्य बिजली रेगुलेटरी कमीशन से गुरुग्राम और नूह के लिए एक प्राइवेट कंपनी को पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस देने के फैसले को रद्द करने के लिए कहा है, जिसके कारण सरकारी बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और इसके कारण पिछले तीन दिनों से इन इलाकों में ब्लैकआउट है.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्ट्राइक वापस ले ली गई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के सेक्शन 108 का इस्तेमाल किया है – जो राज्य सरकारों को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को पॉलिसी डायरेक्शन जारी करने की पावर देता है.

यूनियन ने सरकार के फैसले का स्वागत किया

ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट यूनियन के प्रेसिडेंट अमरजीत जाखड़ ने कहा कि वे इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस न देने के हरियाणा सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार HERC को लाइसेंस देने के अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए लिखने पर भी सहमत हो गई है, जो हम चाहते थे। इस तरह हमने स्ट्राइक वापस ले ली है. उन्होंने कहा कि एनर्जी मिनिस्टर अनिल विज के साथ आगे की मीटिंग 3 नवंबर को होगी. उन्होंने कहा कि राज्य में पावर यूटिलिटीज प्रॉफिट कमा रही हैं और प्राइवेट प्लेयर्स को इसमें लाने से वे बर्बाद हो जाएंगी.

इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड, जिसे 19 अक्टूबर को गुरुग्राम और नूंह रेवेन्यू जिलों के लिए 25 साल का पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया गया था, ने अपने प्रतिनिधियों को बार-बार कॉल और मैसेज करने के बावजूद राज्य सरकार के इस कदम पर कोई कमेंट नहीं किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने से पहले भरोसा दिया था. नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारे कर्मचारी अब तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौट आएंगे। हमारी स्थिति पूरी तरह पक्की है; किसी भी तरह का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा.

उन्होंने कहा कि हमने लगातार कहा है कि हम पूरी तरह से बिजली कर्मचारियों की यूनियन के साथ खड़े हैं, और हम आज भी अपनी स्थिति दोहराते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि HERC अपने एक्ट के तहत काम करने वाली एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ..सेक्शन 108 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, सरकार ने HERC को मामले की समीक्षा करने और उस नियम को प्रभावी ढंग से रद्द करने का निर्देश दिया है।” कर्मचारी यूनियनों ने तर्क दिया था कि एक प्राइवेट ऑपरेटर कमर्शियली फ़ायदेमंद शहरी और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जबकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी — इस मामले में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) — ग्रामीण और खेती-बाड़ी के कंज्यूमर्स के एक बड़े हिस्से को सर्विस देती रही। उन्होंने DHBVN के लगभग 40,000 रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट वाले और आउटसोर्स कर्मचारियों और इंजीनियरों के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई थी।

सरकार ने जनता और कंज्यूमर के हित का हवाला दिया

शुक्रवार को HERC को लिखे अपने निर्देशों में, हरियाणा ऊर्जा विभाग ने कहा कि उसने पाया कि लाइसेंस देने में कानूनी ज़रूरतों, सप्लाई के मिनिमम एरिया, कैपिटल एडिक्वेसी, क्रेडिटवर्दीनेस, टेक्निकल कैपेबिलिटी और यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन्स से जुड़ी कथित चिंताओं के कारण विरोध हुआ था.

राज्य सरकार ने कहा कि वह अभी HERC के 19 अक्टूबर के लाइसेंस देने के ऑर्डर में दर्ज नतीजों की सच्चाई की जांच नहीं कर रही है. इसके बजाय, उसने कहा कि उसका फैसला राज्य सरकार के लिए फाइनेंशियल असर, कंज्यूमर के हित और बड़े पैमाने पर पब्लिक के हित पर आधारित था. सरकार ने HERC से हरियाणा में कहीं भी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस बनाने, चालू करने या लागू करने से मना किया.

देना पड़ा सरकार को दखल

वहीं, सरकार का दखल तब हुआ जब 21 अक्टूबर को शुरू हुए कर्मचारियों के आंदोलन की वजह से गुरुग्राम और हरियाणा के दूसरे हिस्सों में बिजली सप्लाई में बड़े पैमाने पर रुकावट आई. गुरुग्राम में कई इलाकों के लोगों ने 24 घंटे से ज़्यादा समय तक बिजली गुल रहने की बात कही, जबकि कुछ इलाकों में 40 घंटे से ज़्यादा समय तक रुकावट रही. कुछ इलाकों में कम वोल्टेज की वजह से पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा क्योंकि पंप काम नहीं कर सके. विरोध और कानून-व्यवस्था की चिंताओं के बीच सबस्टेशन और डिस्कॉम ऑफिस में पुलिस तैनात की गई थी.