Panipat Municipal Corporation: कचरा फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई, पानीपत को चमकाने की मुहिम, छह कर्मचारी निलंबित

Haryana Panipat News: पानीपत नगर निगम कमिश्नर डॉ पंकज यादव पानीपत को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर वन लाने के लिये स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सुबह सुबह ही फील्ड में उतारकर टीम के साथ निरीक्षण करते हुए बड़ी कार्रवाई की। कमिश्नर ने पानीपत के वार्ड में जाकर डंपिंग पॉइंट का निरीक्षण कर रहे हैं तो वही हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भी नोटिस भेजने की तैयारी शुरू की।

गहन स्वच्छता कार्यक्रम शुरू

नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 11 सप्ताह का एक गहन स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान में सभी सरकारी अधिकारी जैसे निगम कर्मचारी, डीसी साहब, एसपी साहब और जिले के अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। वे सभी शहर का दौरा करेंगे और उन जगहों का निरीक्षण करेंगे जहाँ लोग कचरा फेंकते हैं। उन्होंने कचरा फैलने के दो मुख्य कारण बताते हुए कहा कि या तो डोर-टू-डोर कचरा उठाने वाली गाड़ी (जेबीएम) वहां तक नहीं पहुँच पा रही है या फिर लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वे कहीं भी खुले में कचरा फेंक देते हैं।

नगर निगम कमिश्नर ने किया कैंप का दौरा

कमिश्नर ने यह भी कहा कि इस अभियान के तहत वे इन दोनों ही समस्याओं निरीक्षण और कार्रवाई पर काम कर रहे हैं। डॉ पंकज यादव ने बताया कि तहसील कैंप का दौरा किया, जिसमें वार्ड नंबर तीन और चार आते हैं। इसके बाद वे नूरवाला अड्डे पर आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने शहर को पाँच या छह भागों में बाँटा है, जहाँ एचसीएस अधिकारी और अन्य अधिकारी यह देखेंगे कि गाड़ियाँ ठीक से आ रही हैं या नहीं और कर्मचारी ड्यूटी पर हैं या नहीं।

छह सफाई कर्मचारियों को किया गया निलंबित

नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर पंकज यादव ने बताया कि छह सफाई कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था क्योंकि वे अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में काम करने के बजाय दूसरी जगह पर बैठकर बीड़ी-सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने कहा कि यह उनके काम के प्रति एक गंभीर उल्लंघन है। आगे उन्होंने कहा कि सभी टीमें सुबह और शाम को निकलेंगी ताकि मुख्यमंत्री का यह संदेश लोगों तक पहुँचाया जा सके।

ड्रेन (नाली) की सफाई

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी ड्रेन 70-80% तक साफ दिखती है। लेकिन पुल के पास के 20-30% हिस्से में अभी भी गंदगी है, क्योंकि वहाँ पानी ठहरा हुआ है और कचरा जमा हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए वे वहाँ एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे खुले में कचरा न फेंकें और उस ट्रॉली में डालें, जिसे बाद में प्लांट तक पहुँचाया जाएगा।

गाड़ियों की संख्या में वृद्धि

उन्होंने बताया कि कल सुबह 7:30 बजे तक केवल 36 गाड़ियाँ ही फील्ड में थीं, जबकि आज यह संख्या 80 हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जैसे-जैसे अधिकारी निरीक्षण करने लगेंगे, कर्मचारियों की कार्यशैली भी सुधरेगी। अगर वे नहीं सुधरते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। अंत में, उन्होंने कहा कि खुले में कचरा डालने वाली जगह (डंपिंग पॉइंट) के मालिकों को नोटिस दिया जाएगा।नूरवाला में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर डंपिंग पॉइंट बनने वाले मामले पर कमिश्नर ने कहा एचएसवीपी को कहा जाएगा कि या तो कचरे का जल्द से जल्द निस्तारण करें या फिर उसे नगर निगम को सौंप दें। ताकि उस जगह पर पार्क बनाने की योजना पर काम कर सके।

