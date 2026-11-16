हरियाणा के नूंह में एनकाउंटर! गो-तस्करों ने पुलिस पर चलाई गोलियां, जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों की मौत

हरियाणा के नूंह स्थित फिरोजपुर झिरका में पुलिस और गो-तस्करों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई. इस दौरान गोली लगने से दो संदिग्ध तस्करों की मौत हो गई, जबकि एक आरोपी और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए. अब घटना की जांच मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई है.

क्या है पूरा मामला?

फिरोजपुर झिरका की क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CIA) को इलाके में गो-तस्करी की खबर मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के बीमा गांव के नजदीक वाहनों की जांच शुरू की, इसी दौरान पुलिस ने एक पिकअप को रुकने का संकेत दिया, लेकिन उसमें बैठे लोगों ने रुकने के बजाय पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं. इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे मौके पर मुठभेड़ शुरू हो गई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीन संदिग्धों को गोलियां लगीं. घायलों को तुरंत नल्हड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां दौसा निवासी गब्बर उर्फ हड़िया और बीमा गांव के फौनंदा निवासी साबिर की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, तीसरे घायल ताहिर (निवासी घाटमी गांव, जिला डीग) की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसका अस्पताल में उपचार जारी है. इस दौरान पुलिस कांस्टेबल हितेश भी गोली लगने से घायल हो गए। उनके हाथ में चोट आई है.

पुलिस ने की कार्रवाई

कार्रवाई के बाद पुलिस ने पिकअप वाहन से 7 गोवंश को छुड़ाया. घटनास्थल से एक पिकअप गाड़ी के अलावा तीन देसी तमंचे, तीन जिंदा कारतूस और पांच इस्तेमाल किए गए कारतूस के खोखे भी मिले हैं. गौरतलब है कि नूंह में पिछले एक महीने के भीतर गो-तस्करों के खिलाफ यह दूसरी मुठभेड़ है. इससे पहले 15 अक्टूबर को रोजका मेव थाना इलाके में हुई पुलिस कार्रवाई में वांछित आरोपी शाहिद उर्फ आडवाणी की मौत हुई थी.

यह खबर भी पढ़ें: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 55 PCS अफसरों के तबादले; 5 विकास प्राधिकरणों के सचिव बदले

यह खबर भी पढ़ें: कौन है दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और सिद्धांत बडोनी? जिनपर युवक ने लगाया 25 लाख रुपये लूटने का आरोप