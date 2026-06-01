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27 खूबसूरत युवतियों के साथ क्या कर रहे थे 5 युवक?  स्पा सेंटर में घुसते ही सामने का नजारा देखकर पुलिस रह गई दंग

Haryana News: हरियाणा के भिवाड़ी में स्पा सेंटर में चल रहे देह व्यापार रैकेट का खुलासा किया है. इस दौरान 27 खूबसूरत लड़कियों आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई.

By: JP Yadav | Last Updated: June 1, 2026 4:15:26 PM IST

Haryana News: 27 लड़कियां 5 लड़कों के साथ क्या कर रही थीं स्पा सेंटर में, देखकर पुलिस भी रह गई हैरान
Haryana News: 27 लड़कियां 5 लड़कों के साथ क्या कर रही थीं स्पा सेंटर में, देखकर पुलिस भी रह गई हैरान


Haryana News: स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार (जिस्मफरोशी) चलाने के घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है. भारत में यह दंडनीय अपराध है, फिर भी शातिर स्पा और मसाज सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा करते हैं. पिछले कुछ सालों के दौरान  देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में ऐसे मामले सामने आए हैं. रेवाड़ी के औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में स्पा सेंटरों की आड़ में संचालित संदिग्ध गतिविधियों के विरुद्ध पुलिस ने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 27 युवतियों और छह युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जब स्पा सेंटर में घुसी तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई. यहां पर खूबसूरत युवतियों आपत्तिजनक हालत में थी. कुछ तो करीब-करीब बिना कपड़ों के भी थीं.   पुलिस की ‘एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट’ (AHTU) और स्पेशल स्टाफ ने ऐसे इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें सभी आपत्तिजनक स्थिति में मिले. 

 कैसे चलता था स्पा सेंटर में देह व्यापार का धंधा

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, शनिवार (30 मई, 2026) को दोपहर के दौरान मटिला चौकी प्रभारी पुनीत मीणा और भिवाड़ी मोड़ चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार ने छापा मारा. इस दौरान  20 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम साथ थी. रायल प्लाजा और जेनेसिस मॉल में एक साथ दबिश दी गई. पुलिस कार्रवाई से स्पा सेंटर संचालकों और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. आरोप है कि यहां अक्सर सीधे-सादे युवाओं और बाहरी राज्यों की महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर बुलाया जाता है. फिर डरा-धमकाकर इस दलदल में धकेल दिया जाता है.   कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 27 युवतियों और छह युवकों को गिरफ्तार किया. 

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हरियाणा के भिवाड़ी में पुलिस टीम ने जब रायल प्लाजा और जेनेसिस मॉल में छापा मारा तो संचालित करीब एक दर्जन स्पा सेंटरों की जांच की. जांच के दौरान कई युवक-युवतियां संदिग्ध अवस्था में मिले, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 27 युवतियों और पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया. मटिला चौकी प्रभारी पुनीत मीणा ने मीडिया को बताया कि पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं. उन्होंने बताया कि कुछ स्पा सेंटरों में स्पा की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शहर के अन्य संदिग्ध स्पा सेंटरों पर भी नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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