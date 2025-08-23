Home > हरियाणा > Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है?

Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है?

बायोमैट्रिक पहचान के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र व एचटेट एडमिट कार्ड साथ लेकर आना होगा जरूरी, रीफिकेशन सभी जिला मुख्यालयों में करवाई जाएगी

Published By: Ratna Pathak
Published: August 23, 2025 12:54:40 IST

Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है?

भिवानी से जॉनी कुमार की रिपोर्ट: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम 29 अगस्त के बाद की तारीखों में कभी प्रशासन द्वारा किये जा सकते है घोसित जिसके कारण 25 व 26 अगस्त को मैरिट में आए 40 हजार से भी अधिक परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक वैरीफिकेशन  किया जायेगा । तीन लाख 31 हजार 41 परीक्षार्थियों ने परीक्षा परीक्षा दी थी,  जिसमे 13 प्रतिशत औसत परिणाम के आस-पास रहने की उम्मीद की है, पिछली बार हुई परीक्षाओं का औसत परिणाम 14.52 प्रतिशत रहा था।हरियााणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का कहना है -जल्द किया जायेगा परिणाम घोषित. सामान्य वर्ग के 150 में से 90 अंक लेने वाला होगा उत्तीर्ण, एससी वर्ग के 150 में से 82 अंक लेने पर माना जाएगा उत्तीर्ण । बोर्ड चेयरमैन डा. पवन कुमार ने बताया की  मैरिट में आए परीक्षार्थियों को एसएमएस, मेल व बोर्ड वैबसाईट के माध्यम से बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन के लिए भेजा गया था।

सिर कलम करने की गुस्ताखी पड़ी भारी, CM Yogi के सिंघमों ने इस गैंगस्टर को दी ऐसी सजा; अब जहन्नुम की आग में झुलसेगा

बायोमैट्रिक पहचान दर्ज कराया जा सकता है

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड  के चेयरमैन पवन कुमार ने जानकारी दी है की अन्य राज्यों के परीक्षार्थी अपने पास के जिले में  कराई जाएगी  जिसके के लिए बायोमैट्रिक पहचान दर्ज किया जा सकता है। बायोमैट्रिक पहचान के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र व एचटेट एडमिट कार्ड साथ लेकर आना होगा जरूरी. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 30 व 31 जुलाई को आयोजित हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा के तीनों लेवल के परिणाम को लेकर बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। अंतिम चरण में सिर्फ उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की बायोमैट्रिक जांच बकाया है। इसके लिए बोर्ड ने 25 व 26 अगस्त को प्रदेश के सभी 22 जिला मुख्यालयों सहित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालयों में इन परीक्षार्थियों की बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन करवाने का निर्णय लिया है। तीनों लेवल की परीक्षा में कुल तीन लाख 31 हजार 41 बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 40 हजार से भी अधिक परीक्षार्थी पास हुए है। इस प्रकार देखे तो औसतन तीनों लेवल की परीक्षाओं का परिणाम 13 प्रतिशत के लगभग रहने की उम्मीद है। जबकि पिछले बार की तीनों लेवल की परीक्षाओं का औसत परिणाम 14.52 प्रतिशत रहा था।

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : आज किसका चमकेगा भाग्य…कौन बनेगा राजा से रंक? जल्दबाजी करने से पहले जान लें आज का राशिफल

बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन के लिए सूचना भेजी गयी

इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डा. पवन कुमार ने बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के विभिन्न चरणों को पूरा कर लिया गया है। 25 व 26 अगस्त को प्रदेश के एचटेट उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को मैसेज व ई-मेल भेजकर बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन के लिए सूचना भेज दी गई है। यह वैरीफिकेशन सभी जिला मुख्यालयों में करवाई जाएगी। जिसके बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 40 हजार से भी अधिक परीक्षार्थियों बायोमैट्रिक होगी। जो अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र व एडमिट कार्ड से बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन करवा पाएंगे। ये विद्यार्थी वे है जो उच्च मैरिट पर है। उन्होंने कहा कि 150 में से 60 प्रतिशत अंक यानि 90 अंक लेने वाले परीक्षार्थी सामान्य वर्ग में एचटेट पात्र होंगे, वही अनुसूचित वर्ग के परीक्षार्थियों को 150 में से 55 प्रतिशत अंक यानि 82 अंक हासिल होने पर वे एचटेट पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि 80 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा दी थी, जिसमें लेवल-1 में 62 हजार 244 परीक्षार्थी, लेवल-2 की परीक्षा में एक लाख 68 हजार 278 परीक्षार्थियों ने तथा लेवल-3 की परीक्षा में एक लाख 539 परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा दी थी। गौरतलब है कि 26 अगस्त को बायोमैट्रिक वैरीफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 29 व 30 अगस्त के आस-पास बोर्ड कभी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है।

गोविंदा-सुनिता की तलाक की खबर सुन तिलमिला उठा बेटा, घर में डाला ऐसा काम; तस्वीर देख समझ जाएंगे सारा खेल!

Tags: Biometric identification can be recorded by Haryana Education Board
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खून साफ करने के लिए खाएं ये 6 चीजें

August 23, 2025

कौन से देश में चली थी सबसे पहली ट्रेन?

August 23, 2025

लहसुन और प्याज खाने के 5 बड़े नुकसान

August 23, 2025

शराब की आदी थी ये मुगल शहजादी

August 23, 2025

खाली पेट मोरिंगा के पत्ते का पानी पीने के 5...

August 23, 2025

आनार का जूस पीने का सही समय क्या है?

August 23, 2025
Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है?
Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है?
Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है?
Haryana News: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बैठक, क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?