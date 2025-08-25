Home > हरियाणा > Haryana News:हिसार में मुर्रा नस्ल की भैंस का मनाया गया जीवन जग, राष्ट्रीय चैंपियन को किया गया सम्मानित

Haryana News:हिसार में मुर्रा नस्ल की भैंस का मनाया गया जीवन जग, राष्ट्रीय चैंपियन को किया गया सम्मानित

पशुपालकों द्वारा जीवन जग मनाई गई, राष्ट्रीय चैंपियन भैंस धन्नो रानी के 25 वर्ष की उम्र पर मनायी गयी जीवन जग

Published By: Ratna Pathak
Published: August 25, 2025 11:21:07 IST

Haryana News:हिसार में मुर्रा नस्ल की भैंस का मनाया गया जीवन जग, राष्ट्रीय चैंपियन को किया गया सम्मानित

नारनौंद से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट: हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल के गांव सिंघवा खास में रविवार को मुर्रा नस्ल की भैंस धन्नो रानी की पशुपालकों द्वारा जीवन जग मनाई गई। मुर्रा नस्ल की भैंस धन्नो रानी सात बार की राष्ट्रीय चैंपियन है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व अनेक मंत्रियों द्वारा सम्मानित किया गया है गौरव तलब है कि मुर्रा नस्ल की भैंस भारत की सबसे प्रसिद्ध व उच्च दुग्ध देने वाली भैंसों की नस्लों में से एक है यह मुख्य रूप से हरियाणा के हिसार जींद भिवानी जिलों में पाई जाती है इस मौके पर हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे और उन्होंने पशुपालनों को सम्मानित भी किया इस मौके पर हरियाणा के अनेक क्षेत्रों से पशु पालक यहां पर पहुंचेपूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं पूरे परिवार को आज बधाई देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियन भैंस धन्नो रानी का आज जीवन जग किया है।  उन्होंने कहा कि यह भैंस शायद हरियाणा की सबसे बड़ी उम्र की भैंस है इनकी 25 वर्ष आयु हो चुकी है देश के अलग-अलग नेशनल अवार्ड इन्होंने जीते हैं उन्होंने कहा कि आज जमाना ऐसा है कि लोग मां-बाप को भी घर पर नहीं रखते लेकिन इस परिवार ने इस भैंस को 25 वर्ष तक अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा है और पूरे देश में ले जाकर गांव ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे खुशी है पशुपालक ईश्वर ने अपने पिता का सपना पूरा किया है 

दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी

मनीषा कांड पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह केश अब सीबीआई को रेफर कर दिया गया है और अब चाहे सरकार कुछ भी कहे पुलिस कुछ कहे या पब्लिक कुछ कहे हमें इंतजार करना चाहिए और सीबीआई इसमें जांच कर रही है और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगीमुर्रा भैंस अनुसंधान केंद्रों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के बाद जो पशुओं के मेले लगते थे वह भी बंद कर दिए गए हैं उन मेलों में आप अपने पशुओं को ले जाते थे और कंपीटीशन होता था और किसान को एक अवसर मिलता था कि उसके पशुधन की ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले

पशु अनुसंधान केंद्र का कार्य बंद होगा

उन्होंने कहा कि यदि पशु अनुसंधान केंद्र का कार्य बंद होगा तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे उन्होंने कहा कि पीछे 25% पशुधन गांव में कम हो गया आगे जो पशु गणना होगी उसमें और भी ज्यादा पशुधन कम मिलेगा 
उन्होंने कहा कि विदेशों में हमारी तुलना में पशुधन को लेकर ज्यादा सुधार हुआ है वहां पर एक-एक  भैंस या गाय काफी अच्छा दूध दे रही है और हम अपने पशुओं की नस्ल नहीं सुधार पाए हैंउन्होंने कहा कि आज प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है और प्रदेश में हर रोज तीन मर्डर व अन्य मामले दर्ज हो रहे हैं तो एक चीज साफ है कि आज गुंडे नायाब हैं और प्रदेश की पुलिस गायब है आज पुलिस का भय  खत्म हो चुका हैं और मैं हैरान हूं कि पिछले 1 साल में कितने एनकाउंटर हुए हैं और एनकाउंटर के बाद आरोपी को किस तरीके से गोली लगी तो मुझे लगता है कि हरियाणा पुलिस को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलना चाहिए की कोई भी अपराधी बिना पांव पर गोली खाए नहीं गया 

मुख्यमंत्री द्वारा बनाई कमेटी

उन्होंने कहा कि पुलिस पहले पकड़ती है फिर पांव में गोली मारती है और फिर एनकाउंटर कर देती है
हिसार एच ए यू के छात्रों के धरने के बारे में बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बनाई कमेटी ने जो मांगे छात्रों के साथ मानी थी उन छात्रों की बातों को सुना जाए और समाधान किया जाए मुरा नस्ल की भैंस धन्नो रानी के मालिक ईश्वर ने कहा कि आज हमने हमारी राष्ट्रीय चैंपियन भैंस धन्नो रानी के 25 वर्ष की उम्र होने पर उसकी जीवन जग की है इस भैंस ने पूरे देश में हमारा गांव और प्रदेश का नाम रोशन किया है यह सात बार की राष्ट्रीय चैंपियन रही है और भी अनेक पुरस्कार इस मुर्रा नस्ल की भैंस धन्नो रानी ने जीते हैं हम इसको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं उन्होंने कहा कि आज इस मौके पर प्रदेश के जो भी पशुपालक हैं उनको भी सम्मानित किया गया है उन्होंने कहा कि 2008 में हमने इस भैंस को खरीदा था और तब से ही यह पुरस्कार जीतती आ रही है 2015 तक यह लगातार राष्ट्रीय चैंपियन रही

पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है

उन्होंने कहा कि यह भैंस मंत्री मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है इसलिए इसने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है उन्होंने कहा कि इस भैंस ने 25 किलो 656 ग्राम दूध देकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था

Tags: national champion get honoured
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
Haryana News:हिसार में मुर्रा नस्ल की भैंस का मनाया गया जीवन जग, राष्ट्रीय चैंपियन को किया गया सम्मानित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Haryana News:हिसार में मुर्रा नस्ल की भैंस का मनाया गया जीवन जग, राष्ट्रीय चैंपियन को किया गया सम्मानित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Haryana News:हिसार में मुर्रा नस्ल की भैंस का मनाया गया जीवन जग, राष्ट्रीय चैंपियन को किया गया सम्मानित
Haryana News:हिसार में मुर्रा नस्ल की भैंस का मनाया गया जीवन जग, राष्ट्रीय चैंपियन को किया गया सम्मानित
Haryana News:हिसार में मुर्रा नस्ल की भैंस का मनाया गया जीवन जग, राष्ट्रीय चैंपियन को किया गया सम्मानित
Haryana News:हिसार में मुर्रा नस्ल की भैंस का मनाया गया जीवन जग, राष्ट्रीय चैंपियन को किया गया सम्मानित
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?