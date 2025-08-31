Haryana News:मानसून की बारिश में हरियाणा में हालात खराब,शहर में जलभराव के हालात

हरयाणा से अनिल कुमार की रिपोर्ट, Haryana : बराड़ा क्षेत्र में जलभराव का निरीक्षण करने पहुंचीं विधायिका पूजा चौधरी, किसानों के लिए मुआवजे और स्थाई समाधान की मांग की।पहाड़ों मे हो रही बरसात के कारण मुलाना विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बनी हुई है यहां के दर्जनों गांव की हजारों एकड़ धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है जिसके चलते किसानों को धान पैदावार पर भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा ।

प्रशासन से पानी की निकासी के लिए स्थाई प्रबंध

इसी के चलते मुलाना विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूजा चौधरी ने आज बराड़ा और आसपास के जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने हालात का जायज़ा लेते हुए प्रशासन से पानी की निकासी के लिए स्थाई प्रबंध किए जाने की मांग की।निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों और घरों के सामने पानी भरा हुआ है, लेकिन नालियों की समुचित सफाई नहीं होने के कारण निकासी संभव नहीं हो पा रही।

BSNL New Pack: BSNL के धांसू प्लान से JIO की बजी खतरे की घंटी! केवल 5 रुपए में मिलेगा ऑल-इन-वन एंटरटेनमेंट

जलभराव के कारण खराब हुई फसलें

मुलाना विधायिका पूजा चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन किसानों की फसलें जलभराव के कारण खराब हुई हैं, उन्हें समय पर मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा – “किसान अन्नदाता हैं और यदि उनकी फसल बर्बाद होती है तो उसकी भरपाई करना सरकार का कर्तव्य है।” प्रशासन को चाहिए कि वह पानी निकासी का स्थाई प्रबंध करें जिससे लोगों को इस प्रकार की समस्या का हर वर्ष सामना न करना पड़े ।उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार बराड़ा में जल भराव की स्थिति बनी हुई है दुकानों व घरों के आगे पानी खड़ा हुआ है लेकिन नालों में पर्याप्त सफाई इत्यादि ना होने के कारण पानी निकासी नहीं हो पा रही ।जिसके चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है विधायिका पूजा चौधरी का कहना था कि वह समय-समय पर मुलाना विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों को हरियाणा विधानसभा में भी उठती रही हैं और आगे भी लोगों की समस्याओं को इसी प्रकार उठाती रहेगी ।

ठोस प्रबंध किया जाए

उन्होंने बताया कि आज उन्होंने हल्का मुलाना के विभिन्न गांव का भी दौरा किया तथा कई गांव ऐसे हैं जहां फसल को भारी नुकसान हुआ है उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है ऐसे में यदि फसलों को नुकसान होता है तो इसकी भरपाई करना सरकार का कर्तव्य है सरकार को चाहिए कि वह किसानों को शीघ्रता के साथ मुआवजा उपलब्ध करवाएं और जिन क्षेत्रों में पानी निकासी की समस्या आती है वहां पर पानी निकासी के ठोस प्रबंध किया जाए उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह अधिकारियों से भी बात करेंगे उन्होंने कहा कि नदियों में गाद जमा है और उनकी सफाई नहीं करवाई जाती पानी निकासी की समस्या इसी प्रकार बनी रहेगी । जिससे पानी ग्रामीण क्षेत्रों में फैलता रहेगा और नुकसान होगा उन्होंने कहा कि जल भराव के कारण क्षेत्र में अनाज का नुकसान हम अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं जो नहीं होना चाहिए यहां तक की जमीन की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है।

अधिकारियों से मंगवाई सूची

विधायिका पूजा चौधरी ने कहा कि सफाई को लेकर भी मैंने पिछली बार विधानसभा में प्रश्न उठाया था।सफाई कर्मचारियों की भारी कमी है एक व्यक्ति पूरे गांव की सफाई किस प्रकार करेगा इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस भी शीघ्रता के साथ ध्यान दें और रिक्त पदों को तुरंत भर जाए। उन्होंने यह भी बताया कि मैंने अधिकारियों से सूची मंगवाई थी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के तीनों ब्लॉक में कहां-कहां कब पर कार्य किया गया है लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है उन्होंने कहा कि और अगर सफाई करते हैं तो पूरी तरह नहीं की जाती संतोषजनक नहीं हैप्रशासन कचरा पॉलिथीन आदि पर रॉक भी नहीं लग पा रही।

Om Bidla in Puri: संसद भवन में दिखेगी ओडिशा की झलक, जगन्नाथ रथ यात्रा के पवित्र पहिए होंगे स्थापित