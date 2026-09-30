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पंचकूला में हाईवे पर बाइक-स्कूटी से स्टंट करना पड़ा भारी, पुलिस ने की कार्रवाई, तो हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए स्टंटबाज

Haryana News: पंचकूला-शिमला हाईवे पर चंडीमंदिर टोल प्लाजा के पास बाइक और स्कूटी से खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस सख्त हो गई है. पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज जैन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

By: Sohail Rahman | Published: September 30, 2026 12:57:25 PM IST

हरियाणा के पंचकूला में बाइक और स्कूटी से स्टंड करना पड़ा भारी
हरियाणा के पंचकूला में बाइक और स्कूटी से स्टंड करना पड़ा भारी


Panchkula Bike Scooty Stunt: पंचकूला-शिमला हाईवे पर चंडीमंदिर टोल प्लाजा के पास बाइक और स्कूटी से खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करने का मामला संज्ञान में आते ही पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने ऐसे स्टंटबाज वाहन चालकों पर प्रभावी नकेल कसने तथा हाईवे समेत अन्य प्रमुख सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग करने वालों की नियमित निगरानी के भी निर्देश दिए.

डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिक आईपीएस अमरिंदर सिंह ने बताया कि सूरजपुर ट्रैफिक एसएचओ अभिषेक ने वायरल वीडियो की जांच करते हुए स्टंटबाजी करने वाले बाइक व स्कूटी चालकों की पहचान की. दोनों वाहनों के खिलाफ कुल 45 हजार रुपये के चालान किए गए, जिसमें एक वाहन का 20 हजार रुपये तथा दूसरे वाहन का 25 हजार रुपये का चालान शामिल है. कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया कि इनमें से एक चालक नाबालिग था. पुलिस ने दोनों वाहनों को इंपाउंड भी कर लिया है.

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एसीपी ट्रैफिल सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा?

एसीपी ट्रैफिक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों चालकों को सूरजपुर ट्रैफिक थाना में बुलाकर स्टंटबाजी के संबंध में समझाया गया. इस दौरान दोनों चालकों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और अन्य युवाओं से भी सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी न करने की अपील की.

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पुलिस कमिश्नर ने युवाओं को दी नसीहत

पुलिस कमिश्नर आईपीएस पंकज नैन ने युवाओं को सख्त नसीहत देते हुए कहा कि सड़क कोई स्टंट करने का मैदान नहीं है. सड़क पर आपकी बाइक अकेले नहीं चलती, आपके साथ दूसरे परिवारों की जिंदगी भी सफर करती है. आप केवल अपनी जान को जोखिम में नहीं डालते, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं. कुछ सेकंड का रोमांच जिंदगीभर का पछतावा बन सकता है.

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा और हुनर का इस्तेमाल सकारात्मक कार्यों में करना चाहिए. खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाना, किसी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की जान बचाना या जरूरतमंद की मदद करना ही वास्तविक बहादुरी है. उन्होंने कहा कि याद रखिए, सड़क पर दूसरों की जान जोखिम में डालने वाला सिरफिरा कहलाता है, जबकि असली हीरो वह है जो जिम्मेदारी से वाहन चलाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखता है. उन्होनें युवाओं और वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने, लाइक और व्यूज पाने या रोमांच के लिए खतरनाक स्टंट करने से पूरी तरह बचें.

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Tags: haryana news
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