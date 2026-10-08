Haryana News: नूंह में 300 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद, शादी समारोह में सप्लाई की थी तैयारी! तीसरी महिला आरोपी गिरफ्तार, कई अब भी फरार!

Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में गोकशी और गो-तस्करी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन के सख्त निर्देशों के तहत सीएस स्टाफ ने एक बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है. आंकेड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज गोकशी के एक हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने तीसरी आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले इस मामले में सलमान और मुनफीदा नाम के आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मौके से करीब 300 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस और गोकशी के हथियार बरामद किए गए थे. पुलिस का यह साफ संदेश है कि इस तरह के गंभीर अपराधों में महिलाओं या पुरुषों को कानून की आड़ में बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा.

आंकेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस की रेड, 300 किलो मांस किया बरामद

बीती अगस्त माह में नूंह सीएस स्टाफ की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव बाई निवासी कुछ लोग गोकशी के अवैध धंधे में शामिल हैं. 14 अगस्त को मकसूद के मकान में दो गोवंश का वध करके मांस को एक शादी समारोह में सप्लाई करने की तैयारी की जा रही थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मकान पर दबिश दी. पुलिस को देखते ही मकान के अंदर से पांच पुरुष और पांच महिलाएं मौके से भागने लगे. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक आरोपी सलमान उर्फ पोतू को मौके पर ही धर दबोचा, जबकि अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. पुलिस ने मौके से तीन प्लास्टिक कट्टों में करीब 300 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस, दो कुल्हाड़ी, चार छुरी, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, दो लकड़ी के गुटके और एक दाब बरामद किया. बरामद मांस का पशु चिकित्सक से मेडिकल परीक्षण भी कराया गया.

आरोपियों की तलाश जारी, जल्द होगी गिरफ्तारी

इस मामले में पुलिस लगातार तेजी से कार्रवाई कर रही है. घटना वाले दिन यानी 14 अगस्त को ही मुख्य आरोपी सलमान उर्फ पोतू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इसके बाद जांच को आगे बढ़ाते हुए 26 अगस्त को पुलिस ने दूसरी आरोपी महिला मुनफीदा उर्फ फीदा पत्नी मकसूद को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा. इसी कड़ी में पुलिस ने बुधवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए इस मामले की तीसरी आरोपी महिला सायना उर्फ सन्ना पत्नी साकिर, निवासी बाई, थाना आंकेड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी कुछ अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

एसपी डॉ. अर्पित जैन की सख्त चेतावनी

नूंह के पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन ने इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाया है. पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्सर यह देखने में आता है कि कुछ अपराधी कानून की गिरफ्त से बचने के लिए महिलाओं को आगे कर इस प्रकार के अवैध धंधे करवाते हैं और बाद में महिला होने का फायदा उठाकर सिफारिशें करवाते हैं. लेकिन एसपी डॉ. अर्पित जैन इस मामले को लेकर पूरी तरह सख्त हैं और किसी भी अपराधी को ढील देने के मूड में नहीं हैं. उनका स्पष्ट निर्देश है कि गोकशी जैसे गंभीर अपराध में चाहे कोई पुरुष हो या महिला, कानून अपना काम पूरी सख्ती से करेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

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