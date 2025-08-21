Home > हरियाणा > Haryana News: नारनौल के स्नैक्स फैक्ट्री में लगी आग, सामान्य जान माल का नुकसान

Haryana News: नारनौल के स्नैक्स फैक्ट्री में लगी आग, सामान्य जान माल का नुकसान

Haryana News: आग लगने के सूचना के बाद मौके पर शुरू में दो दमकल की गाड़ियां पहुंची, पेट्रोल पंप के कारिंदों ने दमकल व फैक्ट्री मालिक को दी जानकारी

Published: August 21, 2025 12:02:00 IST
Published: August 21, 2025 12:02:00 IST

Haryana News: नारनौल के स्नैक्स फैक्ट्री में लगी आग, सामान्य जान माल का नुकसान

नारनौल से जुगेंद्र कुमार की रिपोर्ट : नारनौल में एक स्नैक्स बनाने की फैक्ट्री में बिजली के शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने की वजह से पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई।  फैक्ट्री मलिक के अनुसार करीब ढाई से तीन करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। फैक्ट्री के साथ-साथ उन्होंने एजेंसी भी ली हुई थी। जिसमें रखा सामान भी जलकर राख हो गया। दमकल की 12 गाड़ियों व दस पानी के टैंकरों ने आग पर  काबू पाए जाने का प्रयास किया गया आज सुबह 3:30 बजे लगने की सूचना फैक्ट्री मालिक को लगी

नारनौल के स्नैक्स फैक्ट्री में लगी आग 

नारनौल के निजामपुर रोड पर जोरासी गांव के नजदीक बंसल फुड के नाम से एक फैक्ट्री बनी हुई है। इस फैक्ट्री में कुरकुरे, चिप्स, नमकीन व बिस्कुट बनाए जाते हैं। वहीं यहीं पर एक एजेंसी भी है। जहां से स्नैक्स की सप्लाई शहर व गांवों में होती है। इस फैक्ट्री में रात को करीब दो बजे आग लग गई। फैक्ट्री मालिक राकेश बंसल के अनुसार आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी है। जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। 

पेट्रोल पंप के कारिंदों ने दमकल व फैक्ट्री मालिक को दी जानकारी 

फैक्ट्री से जब आग की लपटें उठी तो रात को करीब तीन बजे फैक्ट्री के नजदीक बने पेट्रोल पंप के कारिंदों ने इसकी सूचना पुलिस, दमकल व फैक्ट्री मालिक को दी। जिसके बाद मौके पर पुलिस व दमकल की गाड़ियां पहुंची। मगर दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया  जिसमें फैक्ट्री की मशीनों के अलावा वहां पर बनकर तैयार रखा तथा कच्चा मेटेरियल शामिल है। 

पूरे जिले की बुलाई दमकल

आग लगने के सूचना के बाद मौके पर शुरू में दो दमकल की गाड़ियां पहुंची। मगर उनसे आग पर काबू नहीं पाया गया। जिसके बाद लगातार पूरे जिले से दमकल की एक के बाद एक करके 12 गाड़ियां बुलाई गई, मगर आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। फैक्ट्री में लगी आग इतनी भयंकर थी की नारनौल के अलावा नांगल चौधरी अटेली और महेंद्रगढ़ से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गई यही नहीं बल्कि लगातार पानी के ट्रैक्टर  भी मंगवाए गए। जिसके चलते दस ट्रैक्टर टैंकरों से भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। इन टैंकरों के जरिए भी सुबह आठ बजे तक आग बुझाने के लिए लोग लगे रहे। मगर आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया। सुबह भी फैक्ट्री से धुआं निकलता रहा। 

देरी से सूचना मिलने पर जला सामान आग करीब दो बजे ही लग गई थी, मगर इसकी सूचना देरी से मिली। देरी से सूचना मिलने के कारण आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत लग गई, वहीं इसकी वजह से फैक्ट्री की मशीनों के साथ-साथ सारा सामान जल गया। 

3 करोड रुपए के नुकसान का अनुमान है

इस बारे में फैक्ट्री के मालिक राकेश बंसल के भाई मनीष बंसल ने बताया कि आग से उनकी फैक्ट्री का सारा सामान जल गया। उन्होंने बताया कि वे इस फैक्ट्री में कुरकुरे, चिप्स, नमकीन व बिस्कुट बनाते थे। वहीं उन्होंने कई नामी कंपनियों की एजेंसी भी ली हुई है। जिसका माल भी वे यहीं रखते थे। रात को 11 बजे वे फैक्ट्री से घर गए थे। तीन बजे उन्हें पेट्रोल पंप संचालक ने सूचना दी। जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री मालिक के अनुसार आग लगने से लगभग ढाई से 3 करोड रुपए के नुकसान का अनुमान है

