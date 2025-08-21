Haryana News: फरीदाबाद में बदमाशों आतंक, किया लाखों का चोरी, ज्वेलरी लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम

देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट, Haryana News: फरीदाबाद में बदमाशों ने एक व्यापारी से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और आसानी से मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक व्यापारी की ज्वेलरी की शॉप है। दुकान बंद करने के बाद व्यापारी अपने घर वापस जा रहा था, तभी तीन बदमाश आए। जिनमें से दो पैदल और एक मोटरसाइकिल पर सवार था पैदल बदमाशों ने व्यपारी की गाड़ी के शीशे में हथियार से चोट मारी और शीशा तोड़कर गाड़ी से एक लाख रुपए की नगदी और सोने चांदी रखे हुए बैग को लेकर फरार हो गए सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी।

चोरी हुआ लाखों का

वही जानकारी देते हुए ज्वेलर्स महेश ने बताया कि उसकी दुकान पिछले 20 से 25 साल से फरीदाबाद के गांव सीकरी में है। जब वह अपनी ज्वेलरी की शॉप बंद करके अपने घर वापस जाने के लिए जैसे ही वह गाड़ी में बैठे सभी दो बदमाश पैदल-पैदल आए और हत्यार से उनकी गाड़ी का शीशे में चोट मारी और शीशा तोड़ दिया और गाड़ी में रखे हुए बैग को लेकर तीसरे साथी जो कि पहले ही अपाचे मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था उसके साथ मौके से फरार हो गए। जिस बैग को गाड़ी से बदमाश लेकर गए थे उसे बाग में एक लाख रुपए नगदी और काफी सोने और चांदी के जेवर थे।फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है मुझे विश्वास है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी।

मौके पर पहुंची पुलिस

वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सेक्टर 58 थाना प्रभारी विनोद ने बताया कि करीब 8:00 बजे उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि सीकरी गांव से एक व्यापारी से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है तुरंत सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है सीसीटीवी खंगाले ले जा रहे हैं क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर है जल्द से जल्द आरोपियों को पकड लिया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।